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WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

Anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, önümüzdeki aylarda bazı telefonlardan desteğini çekecek. Bu gelişme sonucunda artık kimi akıllı cihazda WhatsApp güncellenmeyecek. Şirketten yapılan duyuruda uygulamanın sorunsuz çalışabileceği işletim sistemleri açıklandı.

İşte WhatsApp güncellemesinden mahrum kalacak cihazların listesi...

WhattsApp bu telefonlara desteği kesecek

Facebook bünyesinde yer alan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir yandan platforma yeni özellikler eklerken, diğer yandan ise bazı cihazlarla bağını koparmaya hazırlanıyor.
Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın bu düzenlemesinden pek çok kullanıcının etkilenmesi beklenirken, kullanıcılar şimdi WhatsApp'ın hangi cihazlardan desteğini çekeceğini merak ediyor.
Şirketten yayınlanan duyuru ile uygulamanın sorunsuz çalışması için gereken işletim sistemi paylaşıldı. Buna göre kullanıcıların en azından belirtilen işletim sistemlerinden birine sahip cihazları kullanmaları gerekiyor.
Bu değişikliğin hayata geçmesinin ardından kullanıcıların Android 4.0 ve üzeri, iOS 7 ve üzeri ile Windows Phone 8.1 ve üzeri işletim sistemlerine sahip bir cihaz bulundurmaları gerekecek.
Yani eski bir işletim sistemine sahip cihaz kullananlar kısa süre içerisinde WhatsApp'tan mahrum kalabilir.
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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp güncelleme

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
herkes eski telefonunu kullanmaya devam ederse yenisini nasıl satacaklar bazı uygulamalarla anlaşıp eskilerden desteği çektirip insanları yeni telefon almaya mecbur bırakan bu kapitalist zihniyete lanet olsun
yeni cihaz almaya zorluyorlar milleti.
çok saçma birşey bu fakirsen kulanma adilik bu hani bunlar çağdaştı demokratikti bence vapir bunlar
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