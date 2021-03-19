WhatsApp sesli mesaj oynatma hızı için farklı seçenekler geliyor!

WhatsApp sesli mesaj hızını değiştirme özelliği hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Hatırlarsanız bu özelliği ilk olarak WhatsApp kaşifi WABetaInfo duyurmuştu. Ünlü sızıntı kaynağı, bir tweet ile duyurduğu WhatsApp sesli mesaj hızını değiştirme özelliğinin henüz geliştirme aşamasında olduğunu söylemiş, özelliğin ileride iOS ve Android için çıkacak bir güncelleme ile sunulacağını söylemişti. WABetaInfo, özellik gelecekteki bir beta sürümünde mevcut olduğunda ekran görüntülerini yayınlayacağına dair de söz vermişti. Nitekim Android için WhatsApp Beta 2.21.6.11 sürümü yayınlandı ve bu özelliğin nasıl çalıştığına dair ilk fotoğraf paylaşıldı.

WHATSAPP 3 FARKLI OPSİYON SUNACAK

WhatsApp kaşifinin paylaştığı ekran görüntülerine göre, WhatsApp sesli mesaj hızını değiştirme özelliği için 3 farklı oynatma seçeneği sunacak. Bunlar, 1.0x, 1.5x ve 2.0x olarak sıralanacak. Böylece tıpkı Telegram'da olduğu gibi WhatsApp sesli mesajları, daha hızlı bir şekilde oynatılabilecek. Ancak Telegram'a göre bir farkla.

WHATSAPP'IN SEÇENEĞİ TELEGRAM'DAN FAZLA

Telegram'a göre bir farkla diyoruz çünkü Telegram'da sesli mesajların hızı değiştirilmek istendiğinde karşınıza sadece 2.0x hız seçeneği çıkıyor. WhatsApp bu noktada kullanıcılarına farklı opsiyonlar sunacak gibi görünüyor. Yine bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu ve ileride çıkacak iOS ve Android WhatsApp güncellemesi ile kullanıcılarına sunulacağını söylemeyi ihmal etmeyelim. Ancak WhatsApp bu özelliği uygulamanın kararlı sürümüne eklemeyi tercih etmeyebilir. Bunu da unutmamak gerek.

