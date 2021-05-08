WhatsApp silinecek mi? Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne yapacak?

Geçtiğimiz aylarda Whatsapp yeni gizlilik ilkelerine göre Facebook veri paylaşımına izin istenmişti. Kullanıcılar tarafından tepki toplayan gizlilik sözleşmesi 15 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak. Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar ise WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne yapacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ ONAYLAMAYANLARIN HESABI SİLİNECEK Mİ?

Whatsapp tarafından gizlilik sözleşmesini onaylamak için tanınan süre 15 Mayıs itibari ile sona eriyor.

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp tarafından yapılan açıklamaya göre; gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcıların WhatsApp hesapları silinmeyecek. Ancak, kabul edene kadar WhatsApp’ın tam işlevselliğine sahip olunamayacak. Sözleşme tarihinin sona ermesi ile kısa bir süre için arama ve bildirimler alınabilecek. Ancak uygulamadan mesaj okumak ve göndermek mümkün olmayacak.

