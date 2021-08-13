WhatsApp sohbet geçmişleri için faydalı özellik!

Facebook, WhatsApp sohbet geçmişinizi Android ve iOS arasında içe aktarma seçeneğini tanıtmak için Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğini kullandı. Söz konusu özellik başlangıçta Android 10 veya daha yenisini çalıştıran Samsung telefonlardan başlayarak (yeni katlanabilir cihazlar dahil) Android telefonlara ulaşacak. İlerleyen zamanlarda da özellik her iki işletim sisteminde de mevcut olacak. Aktarım, fotoğrafları ve sesli notları da içerecek. Çok kullanışlı olacak bu özelliğin kullanıcılara “önümüzdeki haftalarda” ulaşması bekleniyor.

ORTAK BİR ÇABA VERDİLER

WhatsApp’a göre böyle bir değişim yapmak zordu. Mesajlar uçtan uca şifrelendiğinden ve cihazda saklandığından, sohbetlerin taşınması WhatsApp, işletim sistemi geliştiricileri ve telefon üreticilerinin “ek çalışmasını” gerektirdi. Başka bir deyişle, bu gibi transferleri sağlamak için ortak bir çaba gerekiyordu. Şirket müjdeli haberi Samsung’un Unpacked etkinliğinde duyurdu. Samsung, özelliğin bir Galaxy telefona geçerken WhatsApp geçmişlerini kaybetmekten çekinen iPhone kullanıcılarına etki edeceğini umuyor. İster Android cihazdan iOS’a, ya da iOS’tan Android cihaza geçin, özellik her zaman işinize yarayacak.

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