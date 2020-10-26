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WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2020 09:27 | Son Güncelleme

WhatsApp, bir süredir test ettiği tamamen sessize alma özelliğini sonunda Android ve iOS kullanıcıları için yayınladı. WhatsApp'ın tamamen sessize alma özelliği ile birlikte bildirim almak istemediğiniz WhatsApp sohbetleri ve WhatsApp grupları bir daha sizi rahatsız edemeyecek.

WhatsApp ''sonsuza dek'' süren yeni özelliğini iOS ve Android için yayınladı

WhatsApp sonsuza dek sessize alma özelliği olarak da tarif edebileceğimiz bu özellik, WhatsApp'ın beta sürümlerinde ortaya çıkmıştı. Daha önce WhatsApp sohbetlerini ve gruplarını sessize almak için 8 saat, 1 hafta ve 1 yıl gibi seçenekler sunan WhatsApp, yeni beta sürümlere göre 1 yıllık seçeneği kaldırıyor, bunun yerine ''sürekli'' seçeneğini ekliyordu. Çok yakında Android ve iOS platformlarına gelmesi beklenen bu yeni seçenek, artık kullanıma hazır durumda.

WHATSAPP HER ZAMAN SESSİZ SEÇENEĞİNİ YAYINLADI

WhatsApp, tamamen sessize alma özelliğini tüm kullanıcıların kullanımına açtı. Böylece kullanıcılar, bir sohbeti sonsuza kadar sessize alma imkanına kavuştu. 8 saat ve 1 hafta sessize alma süresi ise yerini korudu. Ancak 1 yıl seçeneği kullanımdan kaldırıldı. Yani bir sohbeti 1 yıl sessize almanız artık mümkün değil.

WhatsApp sonsuza dek sessize alma

WHATSAPP SOHBETİNİ TAMAMEN SESSİZE ALMA

iOS ve Android için yayınlanan WhatsApp sohbetlerini sonsuza dek sessize alma özelliğini kullanmak için bir sohbeti seçip daha sonra sessiz kısmından her zaman seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Böylece seçtiğiniz WhatsApp sohbeti siz tekrar açana kadar tamamen sessizleşecek.

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