WhatsApp sonunda değiştiriyor! Android kullanıcılarına arayüz müjdesi: Daha pratik olacak...

WhatsApp kamera arayüzünü değiştiriyor! iOS'tan sonra sıra Android'e geldi. Meta çatısı altındaki şirket, daha önce sesli mesajlar için yeni özelliklerini duyurmuştu. Ayrıca, WhatsApp'ın 100 MB olan dosya gönderme sınırının 2 GB'a çıkartabileceği de iddia edilmişti. Ancak WhatsApp şimdi ise Android kullanıcılarına yönelik yeni bir kamera arayüzü için çalışıyor gibi görünüyor.

ANDROID MÜJDESİ! WHATSAPP'TA KAMERA ARAYÜZÜ DEĞİŞİYOR

WABetaInfo, Android için WhatsApp beta sürümünün en son güncellemelerini yükleyen bazı kullanıcıların güncellenmiş bir kamera arayüzü gördüğünü bildirdi. Bu yeni arayüzün, medya dosyası seçerken kullanabileceğiniz sekmeli yeni medya seçiciyi de içerdiği tespit edildi.

Yeni kamera arayüzü ile bir medya dosyası göndermenin daha pratik hale geleceği düşünülüyor.

İOS CİHAZLAR?

"Peki ya iOS cihazlar?" dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak WhatsApp, iOS cihazlarda kamera arayüzünü daha önce değiştirmişti.

WhatsApp'ın son Android beta sürümünü yükleyen bir test kullanıcısı değilseniz özelliğin kararlı halini görmek için biraz daha beklemeniz gerekebilir. Ancak WhatsApp'ın yeni kamera arayüzünü yakında tüm kullanıcılara sunacağı tahmin ediliyor.

