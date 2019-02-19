Whatsapp sözleri: Kısa, ağır, anlamlı, dini veya aşk konulu Whatsapp durum sözleri

Akıllı telefonlarla beraber Whatsapp uygulaması günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Dünyanın en çok kullanılan sohbet uygulaması olan Whatsapp’ı sadece yakınlarımızla mesajlaşmak için değil, Whatsapp durum sözleri ile ruh halimizi ve düşüncelerimizi paylaşmak yanında iletişim gerektiren daha pek çok işimizi halletmek için kullanıyoruz. Örneğin Whatsapp’ta aşk, din vb. konulu sözleri paylaşıyoruz. Peki Whatsapp durum sözleri denilince kast edilen nedir? Bunlar ne tür paylaşımlardır?

WHATSAPP DURUM SÖZLERİ

Whatsapp adımızın altında yer alan Whatsapp durum sözleri olarak adlandırılan paylaşımlar için kullanılmakta. Bu alanda kullanıcılar o an ki ruh hallerini, düşüncelerini veya çevreye vermek istedikleri özel bir mesajı anlatan sözleri paylaşıyorlar. Biz de sizler için yazımızda kısa, ağır, aşk konulu veya dini Whatsapp sözleri derledik ve listeledik...

KISA WHATSAPP SÖZLERİ

Durum alanı olarak anılan bölümde paylaşılan sözlerin genellikle kısa ama öz ve verilmek istenilen mesajı lafı uzatmadan aktardığı görülüyor. Sizin için bu tarz kısa ama etkileyici sözleri bir araya getirdik. Bu sözlerin konuları aşktan, siteme, özlemden komikliğe kadar değişmektedir.