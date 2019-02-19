Whatsapp sözleri: Kısa, ağır, anlamlı, dini veya aşk konulu Whatsapp durum sözleri

Akıllı telefonlarla beraber Whatsapp uygulaması günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Dünyanın en çok kullanılan sohbet uygulaması olan Whatsapp’ı sadece yakınlarımızla mesajlaşmak için değil, Whatsapp durum sözleri ile ruh halimizi ve düşüncelerimizi paylaşmak yanında iletişim gerektiren daha pek çok işimizi halletmek için kullanıyoruz. Örneğin Whatsapp’ta aşk, din vb. konulu sözleri paylaşıyoruz. Peki Whatsapp durum sözleri denilince kast edilen nedir? Bunlar ne tür paylaşımlardır?
Whatsapp adımızın altında yer alan Whatsapp durum sözleri olarak adlandırılan paylaşımlar için kullanılmakta. Bu alanda kullanıcılar o an ki ruh hallerini, düşüncelerini veya çevreye vermek istedikleri özel bir mesajı anlatan sözleri paylaşıyorlar. Biz de sizler için yazımızda kısa, ağır, aşk konulu veya dini Whatsapp sözleri derledik ve listeledik...
Durum alanı olarak anılan bölümde paylaşılan sözlerin genellikle kısa ama öz ve verilmek istenilen mesajı lafı uzatmadan aktardığı görülüyor. Sizin için bu tarz kısa ama etkileyici sözleri bir araya getirdik. Bu sözlerin konuları aşktan, siteme, özlemden komikliğe kadar değişmektedir.
Hayat kızgın boğa, ben kırmızı pelerin.
AkIımdan çıkmıyor akIım çıkıyor, o çıkmıyor!
Sen cevapları ezberliyorsun ama hayat hiçbir zaman aynı soruyu tekrarlamaz.
Erkekler kalem gibi incedir ama ham maddeleri odundur.
Ben sendeki ümitsizliği değil imkânsızlığı seviyorum, ey yar.
Mutlu olmayı biliyorsan, sevmeyi bileceksin, gerçekten seviyorsan, ömrünü vereceksin.
Korkma ben yanındayım diyen biri olmalı hayatınızda.
İnsan sevdiğine nasılsın diye sormaz. Bilir zaten nasıl olduğunu.
Ya kendine gel ya bize gidelim.
Senin şimdiye dek yaptığın en iyi şey kaybetmek!..
Çok sevdim çok kaybettim.
Siyah beyaz bir hayat yaşıyorum.
Her konuşmak isteyişinde, ona bakıp susmaktır aşk…
Dünyanın en güzel şeyi sevdiğinin ellerini tutmaktır..
Nefret etmem gerekirken bile seviyordum seni.
İnsan diIinin aItında gizIidir.
İnsanlara akıIIarı ölçüsünde söz söyleyiniz.
Vücudun rahatı az yemekte; ruhun rahatı az günahtadır.
Ben sana içimdeki acıyı anlatmaya çalışırken, sen başkasını dinliyordun. Bu affedilmez.
Engel olan mesafeler değildi, beynindi.
Sen karaktersizliğin vücut bulmuş halisin.
Çok çalıştım, gitmeye de kalmaya da. İkisini de beceremedim.
Ağır olarak tabir edilen Whatsapp sözleri okuyanı etkileyen ve derin düşüncelere yönlendiren sözlerdir. Bu tarz sözler en derin duygularınıza ve düşüncelerinize tercüman olabilir.
Mutlu etmeyeceksen meşgul de etmeyeceksin.
Yıkılan hayallerim mi düştü üzerine?
Şarkılarla dostluk kurun, onlar asla terk etmezler!
Verdiği umudu geri alan aldığı ahı da güle güle kullansın…
Tek kişilik miydi bu şehir sen gidince bomboş kaldı.
Koyduysa sana yokluğum, işte o zaman mutluyum.
Sessizliği dinle, söyleyecek çok şeyi var.
Kimi kendini aradığı için gider bir başkasına, kimi de kendini yitirmek için..
Herkes, kendi uçurumlarının derinliğine inanır.
Bazen elinin tersiyle bir kenara ittiklerini, sonra elinin içiyle diz çöküp dilersin.
Herkesin menfaatine geldiğin kadar iyisin bu sahte hayatta.
Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz..
Alıp başımı gidesim var da aklımdakileri valize sığdıramıyorum.
Baş olanlar gururlanmasın. Ayaklar belki yere değer ama baş dönerse taşa gelir.
İki yüzIü insan pazar tezgâhı gibidir? Öne iyiIerini koyar, arkası hep çürüktür!
Kişiliğinde şeref yoksa eğer, ne kadar başın dik yürürsen yürü, gökyüzü dahi yüzüne tükürür.
Hadi takas edelim bir şeylerimizi. Mesela gülüşünden ver ömrümden al.
Kaç fırın ekmek yersen yer fark etmez, yoksa mayanda adamlık!
İnsanlar arasındaki uzun diyaloglar bitti.
Sadece Whatsapp değil diğer sohbet veya sosyal medya uyguamalarında yapılan özel paylaşımların büyük bir kısmını aşkla ilgili sözler oluşturmaktadır. Aşk hayatımızın önemli bir parçasıdır; mutluluklar, acılar hep aşkın ve doğal olarak aşk sözlerinin parçasıdır. İşte Whatsapp’ta paylaşabileceğiniz aşkın farklı durumları için en anlamlı sözler...
Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.
Hayat çoğu zaman böyledir; sevdiğin başka, sevenin başka!
Ölürsem beni yârimin kalbine gömün. Mekânım cennet olsun.
Ama ben uyuyamadığım geceleri sana helal etmiyorum.
Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık tanıyamam seni.
Sevdim. Çünkü; bir tek ona sarılınca yuva gibi kokuyordu içim.
Azıcık bakayım derken içine düştüm gözlerinin, artık esirim orda.
Aşk, yer yerinden oynasa da yari yürekteki yerinden oynatmamaktır.
İyi geceler canım derdin. Gecenin iyiliğinden çok, canın olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde.
Sen benim hiç bıkmadan saatlerce seyre daldığım, tövbe tutmayan en tutkulu sevdamsın.
Yine gece yine hüzün ve yine içimde sen. Ve yine biliyor musun? İçimde sen olunca hüzün de güzel.
Git diyorsun da, olmuyor işte git demekle. Ben de sana sev diyorum mesela. Sevebiliyor musun?
Belki de konuşuyordur gözlerin. Ama ben gözce bilmiyorum ki. Sessizce biliyorum, usulca biliyorum, masumca biliyorum.
Git diyorsun da, olmuyor işte git demekle. Ben de sana sev diyorum mesela. Sevebiliyor musun?
Sevdim çünkü; bir tek ona sarılınca yuva gibi kokuyordu içim.
Evet ağlamaklı oluyorum demdir bu. Hani kurşun sıksan geçmez geceden. Ve zehir zıkkım sigaram. Gel artık.
Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?
Mantığın öldüğünü nasıl anlarsın biliyor musun? Aşkın verdiği ilk nefesten. Sana âşık oluşumun nedeni edep, pekguzelsozler.com güzeli güzel yapan yine edep.
Azıcık bakayım derken içine düştüm gözlerinin, artık esirim orda.
Ağzımın tadı yoksa hasta gibiysem, boğazıma düğümleniyorsa lokmalar, buluttan nem kapıyorsam, inan hep güzel gözlerinin hasretindendir.
Gene pek çok kişinin hayatında merkezi bir yere sahip olan din ve inanç yine Whatsapp’ta paylaşılan sözlerin önemli bir kısmını oluşturur. Hazırladığımız listede çevrenize aktarmak isteyebileceğiniz farklı mesajlar için farklı dini sözleri bir araya getirdik.
Rabbim! Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız!
Yol mezarda bitmiyor.
Nice sözler keskin kılıca benzer, kalkanın yoksa geri dur.
Ameliniz ak gönlünüz huzur oldu olsun.
Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çaImadan açıImasını bekIeyenIerden misin yoksa? (MevIana)
Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma.
Allah'ın razı olduğu kişiye tufan bile sığınaktır. Ve inananlar için her çağda bir Nuh’un gemisi vardır
Amin diyen tüm din kardeşlerimin günü hayırlı geçtin.
Bir kere aIdanışta, kabahat aIdatanın. İki kez aIdanışta, kabahat aIdananın.
Ey canımın sahibi yar! Sen benimIe oIduktan sonra kaybettikIerimin ne önemi var. MevIana
AIIah, iImi diIeyene, maIı diIediğine verir.
SevdikIerimizi sana emanet ediyoruz AIIah’ım, zira sen; emanetIeri kaybetmeyensin.
İsIâm, ancak kendi orijinaI kavramIarıyIa anIaşıIır ve anIatıIır.
Kim bir kardeşini bir günah sebebi iIe ayıpIarsa, o günahı işIemedikçe o kimse öImez.
Daima kendi menfaatini göz önünde buIunduran kimse, pek çabuk düşman kazanır.
YeniImesi gereken iIk düşmanIıkIar, öfke iIe ümitsizIiktir.
MazIumun bedduasından sakınınız. O dua iIe AIIah arasında perde yoktur.
Bir insanın gerçek zenginIiği, onun bu dünyada yaptığı iyiIikIeridir.
İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.
BeIa insanın diIine bağIıdır. Bir kimse bir şeyi yapmam dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.
Akrabanın düşmanIığı ve dostIarın eziyeti, yıIan zefirinden daha acıdır.
Sana emanet ediIen şeyi iyi sakIa, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve hıyanete hıyanetIikIe karşıIık verme.
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