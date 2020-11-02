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WhatsApp süreli mesajlar özelliği detaylarıyla çok şaşırtacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2020 14:38 | Son Güncelleme

WhatsApp süreli mesajlar özelliği bu kez bir ekran görüntüsüyle ortaya çıktı. WhatsApp süreli mesajlar özelliği, alınan ekran görüntüsüne bakılırsa WhatsApp iOS, Android, Web ve masaüstü kullanıcıları için çok şaşırtıcı özelliklere sahip olacak. Üstelik süreli mesajlar özelliğini WhatsApp da internet sitesinde yer vermiş durumda. İşte WhatsApp süreli mesajlar özelliğinin detayları.

WhatsApp süreli mesajlar özelliği detaylarıyla çok şaşırtacak!

WhatsApp süreli mesajlar özelliği ya da bilinen diğer adıyla WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği aslında ilk kez adını duyduğumuz bir özellik değil. Bundan aylar önce WhatsApp'ın beta sürümlerinde kendi kendine silinecek mesajların yer aldığı fark edilmişti. Ancak uzun zamandır WhatsApp'ın bu konuda adım atmadığı görülmüştü. Nitekim o adım sonunda atılıyor gibi gözüküyor. Hem WhatsApp'ın internet sitesinden hem de WhatsApp süreli mesajlar özelliğinden alındığı söylenen ekran görüntüsünün bizleri verdiği ipucu bu yönde.

WHATSAPP SÜRELİ MESAJLAR TEKRAR GÜNDEMDE

Kaybolan mesajlar özelliğinin detayları, WABetaInfo tarafından ortaya çıkartıldı. Özellik hakkında WhatsApp bir internet sayfası açtığını belirleyen WhatsApp meraklısı kaynak, ekran görüntüsüyle de WhatsApp süresi dolan mesajlar özelliğinin detaylarını paylaştı. Ekran görüntüsüne baktığımızda süreli mesajlar özelliğinde mesajların 7 gün içinde okunmadığında direkt kaybolacağı yazısıyla karşılaşılıyor. Bunun dışında kaybolan mesajlar özelliğinin açılıp kapandığı sekme de ekran görüntüsünde görülüyor. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken nokta ekran görüntüsü değil, WhatsApp'ın süreli mesajlar sayfası.

WhatsApp süreli mesajlar

Süreli mesajlar hakkında bir sayfa açan WhatsApp burada süreli mesajların özelliklerini sıralanıyor. WhatsApp'ın yaptığı bilgilendirme ise şöyle:

  • Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bireysel sohbette ya da grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kaybolur. Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki tüm mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez.
  • Bireysel sohbetlerde, her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Grup sohbetlerinde, süreli mesajlar yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
  • Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp’ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın önizlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.
  • Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.
  • Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.
  • Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dahil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.
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WHATSAPP SÜRELİ MESAJLAR NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp kendi kendine silinen mesajlar adıyla da bilinen süreli mesajlar özelliği için söz konusu sayfanın son kısmında, özelliğin Android, iOS, Web ve Masaüstü uygulamalarında devre dışı bırakılıp açılabileceğini belirtiyor. Bu da özelliğin Android, iOS, Web ve Masaüstü uygulamalarında kullanılabileceğini gösteriyor. Süreli mesajlar özelliğinin ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

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