WhatsApp süreli mesajlar özelliği detaylarıyla çok şaşırtacak!

WhatsApp süreli mesajlar özelliği ya da bilinen diğer adıyla WhatsApp kaybolan mesajlar özelliği aslında ilk kez adını duyduğumuz bir özellik değil. Bundan aylar önce WhatsApp'ın beta sürümlerinde kendi kendine silinecek mesajların yer aldığı fark edilmişti. Ancak uzun zamandır WhatsApp'ın bu konuda adım atmadığı görülmüştü. Nitekim o adım sonunda atılıyor gibi gözüküyor. Hem WhatsApp'ın internet sitesinden hem de WhatsApp süreli mesajlar özelliğinden alındığı söylenen ekran görüntüsünün bizleri verdiği ipucu bu yönde.

WHATSAPP SÜRELİ MESAJLAR TEKRAR GÜNDEMDE

Kaybolan mesajlar özelliğinin detayları, WABetaInfo tarafından ortaya çıkartıldı. Özellik hakkında WhatsApp bir internet sayfası açtığını belirleyen WhatsApp meraklısı kaynak, ekran görüntüsüyle de WhatsApp süresi dolan mesajlar özelliğinin detaylarını paylaştı. Ekran görüntüsüne baktığımızda süreli mesajlar özelliğinde mesajların 7 gün içinde okunmadığında direkt kaybolacağı yazısıyla karşılaşılıyor. Bunun dışında kaybolan mesajlar özelliğinin açılıp kapandığı sekme de ekran görüntüsünde görülüyor. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken nokta ekran görüntüsü değil, WhatsApp'ın süreli mesajlar sayfası.