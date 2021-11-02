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WhatsApp süreyi uzatıyor: Eski WhatsApp mesajlarını silmek isteyenler için önemli yenilik!

02.11.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajları herkesten silmeye olanak sağlayan "Herkesten Sil" özelliğini bundan yıllar önce kullanıma sunmuştu. WhatsApp'ın son Android beta sürümüne göre ise WhatsApp, "Herkesten Sil" özelliği için süre sınırını uzatıyor. Zira, 3 aya kadar eski WhatsApp mesajlarının silinmesine izin verildiği tespit edildi.

WhatsApp süreyi uzatıyor: Eski WhatsApp mesajlarını silmek isteyenler için önemli yenilik!

WhatsApp, "Herkesten Sil" özelliğini kullanıma sunalı çok uzun zaman oldu. WhatsApp'tan mesaj silme özelliğinin süre sınırı da bulunuyordu. Bu sınır ilk olarak yedi dakikaya ayarlanmıştı. Bu sayede 7 dakika önce gönderilmiş bir mesajı herkesten silebiliyordunuz. Bir süre sonra ise bu sınır bir saatten fazlaya çıkarılmıştı. Şimdi ise WhatsApp'ın "Herkesten Sil" özelliği için süre sınırını uzatmaya çalıştığı bildiriliyor. Görünüşe bakılırsa bu sınır, fazlasıyla uzayacak.

WHATSAPP'TAN MESAJ SİLME SÜRESİ DEĞİŞİYOR

WhatsApp'ın 2.21.23.1 kodlu Android beta sürümünde, WhatsApp'ın mesaj silmek için uyguladığı süre sınırını belirsiz bir süreye çıkardığını fark eden WABetaInfo, 3 ay önce gönderilen bir mesajın silinmesine izin verildiğini tespit etti. Yani 3 ay önce gönderilen bir mesaj, bu beta sürümünde silinebilir hale geldi.

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Anlaşılan o ki WhatsApp, gelecekte çıkacak bir güncellemede süre sınırını değiştirmeyi planlıyor. Ancak WhatsApp'tan mesaj silme özelliğinin, yeni süre sınırına sahip versiyonunun ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor.

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Bunun şimdilik geliştirilme aşamasında olduğu görülüyor.

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