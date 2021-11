WhatsApp süreyi uzatıyor: Eski WhatsApp mesajlarını silmek isteyenler için önemli yenilik!

WhatsApp, "Herkesten Sil" özelliğini kullanıma sunalı çok uzun zaman oldu. WhatsApp'tan mesaj silme özelliğinin süre sınırı da bulunuyordu. Bu sınır ilk olarak yedi dakikaya ayarlanmıştı. Bu sayede 7 dakika önce gönderilmiş bir mesajı herkesten silebiliyordunuz. Bir süre sonra ise bu sınır bir saatten fazlaya çıkarılmıştı. Şimdi ise WhatsApp'ın "Herkesten Sil" özelliği için süre sınırını uzatmaya çalıştığı bildiriliyor. Görünüşe bakılırsa bu sınır, fazlasıyla uzayacak.

WhatsApp'ın 2.21.23.1 kodlu Android beta sürümünde, WhatsApp'ın mesaj silmek için uyguladığı süre sınırını belirsiz bir süreye çıkardığını fark eden WABetaInfo, 3 ay önce gönderilen bir mesajın silinmesine izin verildiğini tespit etti. Yani 3 ay önce gönderilen bir mesaj, bu beta sürümünde silinebilir hale geldi.

WhatsApp beta for Android 2.21.23.1: what’s new?

Spotted a new version of "delete message for everyone", under development for a future update, without time limits!https://t.co/DgtWklFxG1