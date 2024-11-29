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WhatsApp’ta bağlı cihaz nasıl kaldırılır? WhatsApp’ta bağlı cihazdan çıkış yapma ve bağlı cihazları silme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
19.11.2024 18:50
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WhatsApp Messenger, pek çok kişinin severek kullandığı uygulamalar arasında bulunaktadır. Bu uygulama bünyesinde insanların faydalanabileceği çeşitli özellikler mevcuttur. Bu özelliklerden biri mobil cihazdaki uygulamaya başka cihazların bağlanabilmesidir. Bazı kullanıcılar bağladıkları cihazları uygulamadan kaldırmak ya da silmek isteyebilir. Peki, WhatsApp’ta bağlı cihaz nasıl kaldırılır, WhatsApp’ta bağlı cihazdan çıkış yapma ve bağlı cihazları silme işlemi nasıl yapılır?

WhatsApp’ta bağlı cihaz nasıl kaldırılır? WhatsApp’ta bağlı cihazdan çıkış yapma ve bağlı cihazları silme

Evde, dışarıda ya da iş yerinde başkaları ile internet üzerinden iletişim kurabilmek için çeşitli uygulamalar tercih edilmektedir. Bu uygulamalardan biri pek çok önemli özelliği ile öne çıkan WhatsApp Messenger uygulamasıdır. Anlık mesajlaşma uygulaması olarak da tanımlanan bu uygulamada birçok farklı seçenek vardır. Bu seçeneklerden biri WhatsApp’a birden fazla cihaz bağlamadır. Bazı zamanlarda uygulamaya cihazlarını bağlamış olan kullanıcılar bu cihazları kaldırmak isteyebilir.

WhatsApp’ta bağlı cihaz nasıl kaldırılır?

WhatsApp uygulamasının insan hayatına girmesi ile birlikte iletişim kurmak daha kolay bir hale gelmiştir. Bu uygulama üzerinden hızlı bir biçimde mesaj gönderilebilmekte ya da sesli, görüntülü arama yapılabilmektedir. WhatsApp uygulamasında kişilerin tercih ettiği ve kullandığı birçok farklı özellik mevcuttur. Kişiler yaygın olarak uygulamaya mobil cihazları aracılığı ile bilgisayar, tablet gibi çeşitli cihazları bağlayabilmekte ve mobil cihazlarındaki uygulamayı kapatmadan diğer cihazlarda bu uygulamayı kullanabilmektedir.

Uygulamaya toplamda 4 farklı cihaz bağlama şansı vardır. Kişiler bu bağladıkları cihazları diledikleri zaman kaldırma imkânına sahiptir. WhatsApp’ta bağlı cihazları silme işlemi birkaç basit adımı uygulayarak gerçekleşebilmektedir.

WhatsApp’ta bağlı cihazdan çıkış yapma işlemi nasıl yapılır?

WhatsApp uygulamasına ana cihaz üzerinden işlem yapılarak başka teknolojik cihazlar eklenebilmektedir. Çoklu cihaz bağlama özelliği olarak da bilinen bu işlem sayesinde insanlar bilgisayarları veya tabletleri üzerinden de hesaplarına kolayca giriş yapabilmekte ve başkaları ile iletişim kurabilmektedir.

Bazı zamanlarda kişiler bağlı olan cihazları uygulamadan kaldırmanın yollarını arayabilmektedir. WhatsApp’ta bağlı cihazdan çıkış yapma işlemi son derece kolaydır. Bu işlem Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarında farklı olabilmektedir. Bu bağlamda WhatsApp’ta bağlı olan cihazları kaldırmak veya silmek için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

  • Android mobil cihazlar üzerinden kaldırma işlemini yapacakların ilk olarak WhatsApp uygulamasına giriş yapması gerekir. Ardından uygulama üzerinden “Bağlı Cihazlar” bölümüne tıklanmalıdır. Bu bölümde bağlantıyı kesmek istediğiniz cihaz üzerine dokunmanız yeterlidir.

  • iOS mobil cihazlar üzerinden kaldırma işlemini yapacaklar da öncelikli olarak WhatsApp hesabına giriş yapmalıdır. Sonrasında “Ayarlar – Bağlı Cihazlar” kısmına gelip, bu kısımda bulunan cihazların üzerine tıklayarak, bağlantıyı kesebilir.

  • Birincil mobil cihazlar yerine uygulamaya bağlanmış olan diğer cihazlardan da çıkış yapabilir. Bu işlem için bağlı olan cihaz üzerinden uygulamaya girip, “Ayarlar - Çıkış Yap” butonuna tıklayabilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android
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