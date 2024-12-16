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WhatsApp’ta benden sil özelliği nedir, ne işe yarar? WhatsApp’ta benden sil özelliğini kullanınca ne olur? WhatsApp benden sil özelliği ve kullanımı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
07.12.2024 17:09
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İnsanların gerek sohbet etmek gerekse gönderi alışverişinde bulunmak için kullandıkları çeşitli sosyal medya uygulamaları mevcuttur. Etkileşimin artması açısından en sık tercih edilen uygulamalarından biri WhatsApp anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Bu uygulama içinde gönderilen mesajlar için kullanılan özelliklerden biri benden sil özelliğidir. Peki, WhatsApp’ta benden sil özelliği nedir, ne işe yarar, benden sil özelliğini kullanınca ne olur, benden sil özelliği ve kullanımı nasıldır?

WhatsApp’ta benden sil özelliği nedir, ne işe yarar? WhatsApp’ta benden sil özelliğini kullanınca ne olur? WhatsApp benden sil özelliği ve kullanımı

Hem mesajlaşmak hem de sözlü iletişime geçmek için tercih edilen birçok farklı uygulama bulunur. Bu uygulamalar arasında en sık kullanılanı WhatsApp adıyla bilinen, aynı anda birçok kişiyle konuşma fırsatını sunan uygulamadır. Uygulama içinde kullanıcıların yararlandığı çeşitli özellikler vardır. Bu özelliklerden biri, sohbet içinde yer alan mesajların benden sil özelliği kullanılarak silinmesidir.

WhatsApp’ta benden sil özelliği nedir?

WhatsApp uygulamasında birçok özellik vardır. Uygulamaya giriş yapan kişiler diğer kullanıcılar ile sohbet etme özelliğini kullanarak, anında görüşmeyi başlatabilmektedir. Bu görüşmeler esnasında çok sayıda mesaj gönderilip alınmaktadır. Uygulama, kullanıcılarına dilerlerse gönderilen ya da alınan mesajları silme fırsatı tanımaktadır. Mesaj silme yöntemlerinden biri “Benden Sil” şeklindedir. Kullanıcıların gönderdikleri ya da aldıkları mesajları kendi WhatsApp sohbetinden silmek için kullandıkları özellik, benden sil özelliği olarak tabir edilmektedir.

WhatsApp’ta benden sil özelliği ne işe yarar?

WhatsApp uygulamasında alınan ve gönderilen mesajlar üzerinde etkin olarak kullanılan çeşitli özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri, mesaj silme özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesaj silme özelliği, herkesten silme olarak kullanılabildiği gibi yalnızca benden sil olarak da kullanılabilmektedir. Bu noktada WhatsApp benden sil özelliği ve kullanımı konusu önem kazanmaktadır.

WhatsApp kullanıcıları sohbet ekranında yer alan mesajların kopyalarını arzu ederlerse kendilerinden silebilmektedir. Bu özelliği kullanmak için kişi silmek istediği mesajın üzerine gelmeli ve bir süre basılı tutmalıdır. Basılı tutma işlemi sırasında bir pencere açılacaktır. Bu pencere içinde yer alan “Benden Sil” kısmına tıklandığında seçilen mesaj silinmiş olacaktır. Bu silme işlemini birden fazla mesajı seçerek de yapabilmek mümkündür.

WhatsApp’ta benden sil özelliğini kullanınca ne olur?

WhatsApp uygulamasında en çok kullanılan özelliklerden biri benden sil özelliğidir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, hem gönderdikleri mesajları hem de aldıkları mesajları kendilerinden kolayca silebilir. Ancak bu silme işlemi herkesi kapsamadığından silinen mesajın bir kopyası sohbet içinde kalmaya devam etmektedir. Kullanıcının kendisinden sildiği mesajı, diğer kişi veya kişiler görmeye devam etmektedir. Kullanıcılar benden sil özelliğini kullanarak sildikleri mesajları 5 saniye içinde geri alma hakkına sahiptir. Mesajı sildikten hemen sonra sohbet ekranının alt kısmında “Geri Al” bildirimi gözükmektedir. Bu bildirime tıklandığında silinen mesaj, sohbet ekranına geri gelmektedir.

Anahtar Kelimeler:
whatsapp
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