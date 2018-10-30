Whatsapp'ta birini engelleseniz de size ulaşmasının bir yolu varmış!

Bazı kişilerin farkına dahi varmadığı özellik kullanıcılara önceden tedbir alma fırsatı sunuyor. Yapılan açıklamaya göre Whatsapp kullanıcıları grup konuşmaları sayesinde engellenmesine rağmen yazılanları görebiliyor.

1 / 4 Whatsapp'ta diyelim ki herhangi birini engellediniz. Bu engellediğiniz kişinin size rahatça mesaj yazmasının bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?

2 / 4 Whatsapp'ta bir kişiyi engellediğinizde ya da biri sizi engellediğinde hiçbir şekilde görüşme yapma şansınız Whatsapp üzerinden yok. En azından biz öyle sanıyoruz; ancak bir yol varmış!

3 / 4 Whatsapp'ta diyelim ki herhangi bir gruba üyesiniz. O grubun içinde engellediğiniz kişi de var. İşte Whatsapp'ın pek bilinmeyen yanı burada ortaya çıkıyor!