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Whatsapp'ta birini engelleseniz de size ulaşmasının bir yolu varmış!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2018 07:20 | Son Güncelleme

Whatsapp'ın pek bilinmeyen özelliği ortaya çıktı. Bu özellikle Whatsapp'ta engellenene kişinin paylaşılanları görmediğini düşünenlere kötü bir haber veriliyor. Meğer Whatsapp'ta engellenen kişiler bu yöntemle yazdıklarını görebiliyormuş!

Bazı kişilerin farkına dahi varmadığı özellik kullanıcılara önceden tedbir alma fırsatı sunuyor. Yapılan açıklamaya göre Whatsapp kullanıcıları grup konuşmaları sayesinde engellenmesine rağmen yazılanları görebiliyor.

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Whatsapp'ta diyelim ki herhangi birini engellediniz. Bu engellediğiniz kişinin size rahatça mesaj yazmasının bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?
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Whatsapp'ta bir kişiyi engellediğinizde ya da biri sizi engellediğinde hiçbir şekilde görüşme yapma şansınız Whatsapp üzerinden yok. En azından biz öyle sanıyoruz; ancak bir yol varmış!
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Whatsapp'ta diyelim ki herhangi bir gruba üyesiniz. O grubun içinde engellediğiniz kişi de var. İşte Whatsapp'ın pek bilinmeyen yanı burada ortaya çıkıyor!
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Grupta attığınız mesajları engellediğiniz kişi görebildiği gibi; engellediğiniz kişi de grup içinde attığı tüm mesajlarını size ulaştırabiliyor ve bunu engellemenin hiçbir yolu yok, tabii gruptan ikinizden birinin ayrılması haricinde!
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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp engelleme

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