WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan yazmak mümkün mü? WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan nasıl yazılır?

Anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en popüleri olan WhatsApp, çevrimiçi gizleme özelliği ile dikkat çekiyor. Kullanım tercihlerin kişiden kişiye farklılık gösterirken pek çok kullanıcı, WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan nasıl yazılır sorusuna yanıt arıyor.

WhatsApp'ta Çevrimiçi Olmadan Nasıl Yazılır?

WhatsApp'ta çevrimiçi görünmeden mesaj atmanın iki farklı çözümü bulunmaktadır. Bu çözümler için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Çözüm 1: Ekrandan Yanıtlamak

Bu çözümde mesaj geldiği anda WhatsApp'ta olmamalısınız.

Uygulamadan tamamen çıkıp ilgili kişiden mesaj gelmesini bekleyin. Ardından mesaj geldiğinde bildirim ekranınıza düşecektir.

Mesajı sola doğru kaydırdığınızda yanıtla butonunu göreceksiniz. Bu buton aracılığı ile mesajı cevapladığınızda listenizdeki kullanıcılara çevrimiçi görünmeden mesaj atabilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken husus, eğer karşı taraftan birden fazla mesaj geldiyse ve mavi tık açıksa, sadece cevap verdiğiniz mesaj mavi tık olur. Böylece karşı taraf bildirimlerden cevap yazdığınızı anlayabilir.

Çözüm 2: İnterneti kapatmak

Bu çözüm uğraştırıcı olsa da işe yaramaktadır.

Mesaj geldiğinde bildirim kutunuza düşecektir. Bildirimlerden mesajı okuyup, ardından internetinizi yani mobil veri ve Wi-Fi'yi kapatmanız gerekir.

Cihazın internet ile olan ilişkisinin kesildiğinden emin olduktan sonra WhatsApp'a girip ilgili kişinin mesajına cevap yazıp gönderin.

Mesaj, internetiniz olmadığı için iletilemeyecektir.

Uygulamadan çıkıp internetinizi açtığınızda mesaj karşı tarafa gidecektir.

Bu adımları uyguladıktan sonra dikkat etmeniz gereken bir nokta bulunuyor. O da cihazınızda arka planda yenileme özelliğinin açık olması gerekmesidir. Aksi halde internetinizi açtığınızda mesajınız karşı tarafa iletilmez.

Bir Kişinin Rehberinde Kayıtlı Değilken WhatsApp Durumu Çevrimiçi Görünür mü?

Son görülme ayarı herkese açık ise rehberinizde kayıtlı olmayan biri son çevrimiçi durumunuzu görebilir. Fakat kısa bir ayar ile bu durum tersine çevrilebilir. Çevrimiçi durumunuzu herkesin görmemesi için gereken ayar için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Son Görülme > Kişilerim

Yukarıdaki ayarı yaptıktan sonra çevrimiçi durumunuzu sadece rehberinizde kayıtlı olan kişiler görebilir. Duruma göre bu ayarı kişiselleştirebilirsiniz. "Hiç Kimse" seçeneğini seçerseniz, çevrimiçi durumunuzu zamansal olarak kimse göremez. Sadece uygulamaya girdiğinizde görünür.

