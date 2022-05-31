WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan yazmak mümkün mü? WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan nasıl yazılır?

Anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en popüleri olan WhatsApp, çevrimiçi gizleme özelliği ile dikkat çekiyor. Kullanım tercihlerin kişiden kişiye farklılık gösterirken pek çok kullanıcı, WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan nasıl yazılır sorusuna yanıt arıyor.
WhatsApp'ta çevrimiçi görünmeden mesaj atmanın iki farklı çözümü bulunmaktadır. Bu çözümler için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.
Çözüm 1: Ekrandan Yanıtlamak
Bu çözümde mesaj geldiği anda WhatsApp'ta olmamalısınız.
Burada dikkat etmeniz gereken husus, eğer karşı taraftan birden fazla mesaj geldiyse ve mavi tık açıksa, sadece cevap verdiğiniz mesaj mavi tık olur. Böylece karşı taraf bildirimlerden cevap yazdığınızı anlayabilir.
Çözüm 2: İnterneti kapatmak
Bu çözüm uğraştırıcı olsa da işe yaramaktadır.
Bu adımları uyguladıktan sonra dikkat etmeniz gereken bir nokta bulunuyor. O da cihazınızda arka planda yenileme özelliğinin açık olması gerekmesidir. Aksi halde internetinizi açtığınızda mesajınız karşı tarafa iletilmez.
Son görülme ayarı herkese açık ise rehberinizde kayıtlı olmayan biri son çevrimiçi durumunuzu görebilir. Fakat kısa bir ayar ile bu durum tersine çevrilebilir. Çevrimiçi durumunuzu herkesin görmemesi için gereken ayar için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Son Görülme > Kişilerim
Yukarıdaki ayarı yaptıktan sonra çevrimiçi durumunuzu sadece rehberinizde kayıtlı olan kişiler görebilir. Duruma göre bu ayarı kişiselleştirebilirsiniz. "Hiç Kimse" seçeneğini seçerseniz, çevrimiçi durumunuzu zamansal olarak kimse göremez. Sadece uygulamaya girdiğinizde görünür.
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