HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan yazmak mümkün mü? WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan nasıl yazılır?

WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan yazmak mümkün mü? WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan nasıl yazılır?

30.05.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzün en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, geliştirme süreci devam eden ve sürekli yeni özellikler ile geliştirilen bir uygulama. Son dönemde getirdiği WhatsApp Web özelliği ile kullanıcısı sayısını artıran uygulamanın bazı özellikleri hakkında merak edilen sorular mevcut. Bu sorulardan bir tanesi de "WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan yazmak mümkün mü?"

WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan yazmak mümkün mü? WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan nasıl yazılır?

İçindekiler

  • WhatsApp'ta Çevrimiçi Olmadan Nasıl Yazılır?
  • Bir Kişinin Rehberinde Kayıtlı Değilken WhatsApp Durumu Çevrimiçi Görünür mü?

Anlık mesajlaşma uygulamaları arasında en popüleri olan WhatsApp, çevrimiçi gizleme özelliği ile dikkat çekiyor. Kullanım tercihlerin kişiden kişiye farklılık gösterirken pek çok kullanıcı, WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan nasıl yazılır sorusuna yanıt arıyor.

WhatsApp'ta Çevrimiçi Olmadan Nasıl Yazılır?

WhatsApp'ta çevrimiçi görünmeden mesaj atmanın iki farklı çözümü bulunmaktadır. Bu çözümler için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Çözüm 1: Ekrandan Yanıtlamak

Bu çözümde mesaj geldiği anda WhatsApp'ta olmamalısınız.

  • Uygulamadan tamamen çıkıp ilgili kişiden mesaj gelmesini bekleyin. Ardından mesaj geldiğinde bildirim ekranınıza düşecektir.
  • Mesajı sola doğru kaydırdığınızda yanıtla butonunu göreceksiniz. Bu buton aracılığı ile mesajı cevapladığınızda listenizdeki kullanıcılara çevrimiçi görünmeden mesaj atabilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken husus, eğer karşı taraftan birden fazla mesaj geldiyse ve mavi tık açıksa, sadece cevap verdiğiniz mesaj mavi tık olur. Böylece karşı taraf bildirimlerden cevap yazdığınızı anlayabilir.

WhatsApp çevrimiçi takılır kalır mı? WhatsApp arka planda çevrimiçi kalır mı?WhatsApp çevrimiçi takılır kalır mı? WhatsApp arka planda çevrimiçi kalır mı?

Çözüm 2: İnterneti kapatmak

Bu çözüm uğraştırıcı olsa da işe yaramaktadır.

  • Mesaj geldiğinde bildirim kutunuza düşecektir. Bildirimlerden mesajı okuyup, ardından internetinizi yani mobil veri ve Wi-Fi'yi kapatmanız gerekir.
  • Cihazın internet ile olan ilişkisinin kesildiğinden emin olduktan sonra WhatsApp'a girip ilgili kişinin mesajına cevap yazıp gönderin.
  • Mesaj, internetiniz olmadığı için iletilemeyecektir.
  • Uygulamadan çıkıp internetinizi açtığınızda mesaj karşı tarafa gidecektir.

Bu adımları uyguladıktan sonra dikkat etmeniz gereken bir nokta bulunuyor. O da cihazınızda arka planda yenileme özelliğinin açık olması gerekmesidir. Aksi halde internetinizi açtığınızda mesajınız karşı tarafa iletilmez.

Bir Kişinin Rehberinde Kayıtlı Değilken WhatsApp Durumu Çevrimiçi Görünür mü?

Son görülme ayarı herkese açık ise rehberinizde kayıtlı olmayan biri son çevrimiçi durumunuzu görebilir. Fakat kısa bir ayar ile bu durum tersine çevrilebilir. Çevrimiçi durumunuzu herkesin görmemesi için gereken ayar için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Son Görülme > Kişilerim

Yukarıdaki ayarı yaptıktan sonra çevrimiçi durumunuzu sadece rehberinizde kayıtlı olan kişiler görebilir. Duruma göre bu ayarı kişiselleştirebilirsiniz. "Hiç Kimse" seçeneğini seçerseniz, çevrimiçi durumunuzu zamansal olarak kimse göremez. Sadece uygulamaya girdiğinizde görünür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürpriz yapması söz konusu!Sürpriz yapması söz konusu!
Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...
Rezidansta işkence dehşetinde yeni gelişme!Rezidansta işkence dehşetinde yeni gelişme!
Anahtar Kelimeler:
whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Silivri'ye gönderilirken, Türkan Saylan'ı hatırlattı...

Silivri'ye gönderilirken, Türkan Saylan'ı hatırlattı...

Köprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurdu

Köprüdeki görüntü sonrası Bakan Soylu duyurdu

İlginizi Çekebilir

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Soyunup birden bağırmaya başladı! Yolcular ne olduğunu anlamadı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Ayrıldığı sevgilisi öyle bir şey yaptı ki...

Ayrıldığı sevgilisi öyle bir şey yaptı ki...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.