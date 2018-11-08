Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

Whatsapp'ın son keşfedilen özelliği de işte tam bu noktanın üzerine basıyor. Size ipucu vermek için şöyle bir soru yöneltelim; 'Whatsapp'a girdiğinizde arkadaşlarınızla ne sıklıkla yazıştığınızı tahmin edebilir misiniz?' Bakın hayatımızın bir parçası haline gelen Whatsapp Ayarlar sekmesinin altında bizlere nasıl bir bilgi sunuyormuş...

1 / 11 Whatsapp'ta bir ayar var ki kiminle ne kadar yazıştığınızı gözler önüne seriyor!

2 / 11 Önce Ayarlar'a girin.

3 / 11 İşte karşılaştığınız ekran...

4 / 11 Şimdi de Veri ve Depolama Kullanımı bölümüne girelim.

5 / 11 Burada fotoğraflar, ses, videolar gibi medya dosyalarının nasıl indirildiğini gösteren ayarlar bulunuyor.

6 / 11 Biz Depolama Kullanımı seçeneğine gireceğiz.

7 / 11 Sonrasında karşınıza bu liste gelecek. Karşılaştığınız listedeki kişiler Whatsapp'ta konuştuğunuz arkadaşlarınız.

8 / 11 Bu listede hangi arkadaşınız tepelerde en çok onunla dosya alış verişinde bulunuyorsunuz demektir. İsimlerden herhangi birinin üzerinde dokunursanız...

9 / 11 O kişiyle kaç fotoğraf, video ve sesli mesaj paylaştığınızı görebileceğiniz gibi attığınız toplam mesaj sayısını da görebilirsiniz.

10 / 11 Ağ Kullanımı'na dokunduğunuzda ise...