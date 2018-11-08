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Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.11.2018 07:36 | Son Güncelleme

En sık kullandığımız uygulamalar arasında yer alan Whatsapp'ın her gün yeni bir özelliğini keşfediyoruz. Bu özellikler sayesinde kimi zaman aklımızdaki soru işaretlerini yok ediyor, kimi zamansa kullandığımız özelliklerin daha kolay yollarını keşfedebiliyoruz. Bulduğumuz özellikler bazense sadece bize bilgi kaynağı sunmak için hazırlanmış oluyor.

Whatsapp'ın son keşfedilen özelliği de işte tam bu noktanın üzerine basıyor. Size ipucu vermek için şöyle bir soru yöneltelim; 'Whatsapp'a girdiğinizde arkadaşlarınızla ne sıklıkla yazıştığınızı tahmin edebilir misiniz?' Bakın hayatımızın bir parçası haline gelen Whatsapp Ayarlar sekmesinin altında bizlere nasıl bir bilgi sunuyormuş...

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Whatsapp'ta bir ayar var ki kiminle ne kadar yazıştığınızı gözler önüne seriyor!
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Önce Ayarlar'a girin.
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İşte karşılaştığınız ekran...
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Şimdi de Veri ve Depolama Kullanımı bölümüne girelim.
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Burada fotoğraflar, ses, videolar gibi medya dosyalarının nasıl indirildiğini gösteren ayarlar bulunuyor.
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Biz Depolama Kullanımı seçeneğine gireceğiz.
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Sonrasında karşınıza bu liste gelecek. Karşılaştığınız listedeki kişiler Whatsapp'ta konuştuğunuz arkadaşlarınız.
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Bu listede hangi arkadaşınız tepelerde en çok onunla dosya alış verişinde bulunuyorsunuz demektir. İsimlerden herhangi birinin üzerinde dokunursanız...
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O kişiyle kaç fotoğraf, video ve sesli mesaj paylaştığınızı görebileceğiniz gibi attığınız toplam mesaj sayısını da görebilirsiniz.
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Ağ Kullanımı'na dokunduğunuzda ise...
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Bugüne kadar Whatsapp'ta gönderdiğiniz ve aldığınız tüm mesajların sayısına kadar ayrıntılı rapora ulaşabiliyorsunuz.
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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp teknoloji

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bende, Da Vinci Nin Şifresini Veriyorsunuz Sandım
Sayın Mynet Editörü, teşekkür ederim bu bilgi için. Sizi takip eden sevgilim görmeden hemen kaldırmalısınız bu içeriği siteden. Lütfen, Lütfeeennnnn
Bu bilgiye bakarak en üstteki kişi ile en çok konuştuğumuzu söylemek doğru değil. Önemli olan kişinin verilerine bakarak yazılı mesaj sayısı kontrol edilmelidir.
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