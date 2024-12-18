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WhatsApp’ta engelleyenler nasıl anlaşılır? WhatsApp’tan engellendiğimi nasıl anlarım?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.12.2024 19:06
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İnternet üzerinden hem iletişime geçmek hem de video, fotoğraflar gibi çeşitli gönderileri göndermek için kullanılan birçok mesajlaşma uygulaması vardır. Bu mesajlaşma uygulamalarından biri WhatsApp ismiyle tabir edilen ve çok sayıda kişi tarafından kullanılan uygulamadır. Bu uygulamada bazı kişiler zaman zaman başkaları tarafından engellendiklerini düşünebilmektedir. Peki, WhatsApp’ta engelleyenler nasıl anlaşılır ve WhatsApp’tan engellendiğimi nasıl anlarım?

WhatsApp’ta engelleyenler nasıl anlaşılır? WhatsApp’tan engellendiğimi nasıl anlarım?

WhatsApp Messenger sosyal medya uygulaması, dünya çapında hizmet veren uygulamalardan biridir. WhatsApp hesabına sahip olan kullanıcılar, uygulamayı kullanan diğer kişilerle bağlantı kurabilmektedir. Bu uygulamayı kullanan bazı kişiler, konuşmak istemedikleri kişilerin yazmaması veya aramaması için engelleme işlemine ihtiyaç duyabilmektedir. Engelleme işleminde karşı tarafa herhangi bir uyarı gitmediğinden engellenilip engellenilmediğini anlamak biraz zor olabilir.

WhatsApp’ta engelleyenler nasıl anlaşılır?

WhatsApp uygulaması, günümüzde kullanılan sohbet etme uygulamalarından biri olarak tabir edilmektedir. Bu uygulama, kullanıcılarına başkalarını engelleme fırsatı vermektedir. Uygulamada bir kişi engellendiğinde bundan haberdar olamamaktadır. Çünkü uygulama, engellenen kişiye bu konuyla alakalı herhangi bir bildirim göndermemektedir. Ancak bazı ipuçlarından yola çıkılarak, kişiler engellenip engellenmediğini anlayabilmektedir. Bu ipuçları yine de kesin ve net bir sonuca götürmeyebilir. WhatsApp uygulaması içinde online durumunu gizleme gibi birçok özellik olduğundan, engellediği düşünülen kullanıcı bu özellikleri aktifleştirmiş olabilir.

WhatsApp’tan engellendiğimi nasıl anlarım?

WhatsApp anlık mesajlaşma platformu, kullanıcılarına iletişime geçme imkanı sunan bir platformdur. Kullanıcılar, rahatsız oldukları ya da konuşmak istemedikleri kişileri engelleme özgürlüğüne sahiptir. Engelleme işlemi habersiz bir şekilde yapıldığından karşı tarafın bu durumu anlaması bazen uzun sürebilir. Engellendiğini düşünen kişiler bazı noktalara dikkat ederek, bu durumu daha net bir hâle getirebilir. Kullanıcıların WhatsApp’tan engellendiğini anlamanın bazı yolları şöyledir:

  • Uygulama üzerinden gönderilen mesajlar karşı tarafa iletildiğinde iki tik simgesi çıkmaktadır. Ancak engellenen kullanıcı tarafından gönderilen mesajların yanında tek bir tik simgesi görülür.
  • Kullanıcının profili, son görülme saati ya da durum güncellemeleri görünmeyebilir.
  • Kullanıcı arandığında ya da görüntülü bir arama başlatıldığında bağlantı kurulumu gerçekleşmeyebilir.
  • Engellenen kullanıcının, engelleyen kişiyi herhangi bir gruba ekleyebilmesi söz konusu değildir.
  • Tüm bu durumlar, kişinin engellenmiş olacağına işaret edebilir. Fakat bu durumların çoğu internet bağlantısı olmayan kullanıcılarda da görülebilmektedir.
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whatsapp
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