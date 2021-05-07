WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesinin son tarihi ne zaman? WhatsApp kullanılmayacak mı?

WhatsApp'ta gizlilik sözleşmesinin son tarihi ne zaman? milyonlarca Whatsapp kullanıcısı tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Facebook ile veri paylaşımına izin veren yeni Whatsapp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar, son tarih yaklaşırken WhatsApp kullanılmayacak mı? konusunu araştırıyor. İşte, detaylar...

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN SON TARİHİ NE ZAMAN?

Whatsapp tarafından gizlilik sözleşmesini onaylamak için tanınan süre 15 Mayıs itibari ile sona erecek.

Mesajlaşma uygulaması Whatsapp tarafından yapılan açıklamaya göre; gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcıların WhatsApp hesapları silinmeyecek. Ancak, kabul edene kadar WhatsApp’ın tam işlevselliğine sahip olunamayacak. Sözleşme tarihinin sona ermesi ile kısa bir süre için arama ve bildirimler alınabilecek. Ancak uygulamadan mesaj okumak ve göndermek mümkün olmayacak.

