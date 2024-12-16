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WhatsApp’ta grup nasıl kurulur veya oluşturulur? WhatsApp grup linki nasıl paylaşılır? WhatsApp’ta grup kişi sınırı kaç?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
07.12.2024 17:20
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Dünya çapında kullanımı oldukça yaygın olan sosyal medya platformlarından biri WhatsApp platformu olarak bilinmektedir. Bu platformda insanlar sesli ya da görüntülü konuşma yapabilmekte, yazılı iletişime geçebilmektedir. Bu platformda kullanıcılar için grup kurma özelliği de bulunmaktadır. Peki, WhatsApp’ta grup nasıl kurulur ve oluşturulur, grup linki nasıl paylaşılır? WhatsApp’ta grup kişi sınırı kaç?

WhatsApp’ta grup nasıl kurulur veya oluşturulur? WhatsApp grup linki nasıl paylaşılır? WhatsApp’ta grup kişi sınırı kaç?

WhatsApp sosyal medya platformu, hem günlük yaşamda hem de iş hayatında kullanılan platformlardan biri olarak tanımlanabilir. Bu platform üzerinden başka kişilerle bireysel olarak sohbet edilebildiği gibi, grup oluşturarak da iletişim kurulabilmektedir. Grup oluşturmada ya da kurmada çeşitli yöntemlerden faydalanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri, başka kullanıcıları gruplara davet etmektir. Bu noktada karşımıza “WhatsApp kullanıcıları gruplara nasıl davet edilir?” sorusu çıkabilmektedir.

WhatsApp’ta grup nasıl kurulur veya oluşturulur?

WhatsApp anlık mesajlaşma platformunda kullanıcılara sunulan özelliklerden biri grup oluşturma özelliğidir. Bu özelliği gerek Android gerekse iOS işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden kolayca kullanmak mümkündür. Bu bağlamda iOS WhatsApp’ta grup kurma işlemini gerçekleştirmek için takip edilmesi önerilen yönergeler şu şekildedir:

  • Öncelikle WhatsApp’ı açınız ve ekranda görülen “+” simgesine dokununuz.
  • Simgeye tıkladıktan sonra “Yeni Grup” bölümüne basınız.
  • Sonrasında grup içine dâhil etmek istediğiniz kişileri bulup seçerek, “İleri” butonuna tıklayınız.
  • Ardından grubun adını 100 karakteri geçmeyecek şekilde yazınız. Bu bölümde grup simgesi, emoji, fotoğraf gibi eklentiler ekleyebilirsiniz.
  • Sonrasında isterseniz süreli mesaj özelliğini aktifleştirebilir ve “Grup İzinleri” bölümünden grubun ayarlarını düzenleyebilirsiniz.
  • Tüm bu adımları gerçekleştirdikten sonra “Oluştur” butonuna tıklayarak, grubunuzu kurabilirsiniz.

Android WhatsApp’ta grup kurma işlemi için ise izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

  • İlk önce WhatsApp hesabınıza giriş yapınız ve ardından sağ altta görünen “+” simgesine tıklayınız.
  • “Yeni Grup” seçeneğine tıkladıktan sonra grupta yer almasını istediğiniz kişileri seçiniz.
  • Sonrasında grubun ismini yazınız. Bu kısımda grup isminin yanına emoji ekleyebilir ya da galerinizden bir fotoğraf seçerek grup fotoğrafı oluşturabilirsiniz.
  • Ardından süreli mesajlar özelliğini bu gruba uygulamak isterseniz, etkinleştirebilirsiniz. Grup ayarları üzerinde düzenleme yapmak için ise “Grup İzinleri” kısmına tıklayabilirsiniz.
  • Tüm değişiklikleri yaptıktan sonra tik işaretinin yer aldığı simgeye basarak, grubunuzu oluşturabilirsiniz.

WhatsApp grup linki nasıl paylaşılır?

WhatsApp uygulamasında kullanıcılar diğer kişileri davet ederek kendilerine özel bir grup kurma hakkına sahiptir. Grup oluştururken diğer kişileri eklemek için WhatsApp grup davetiyeleri gönderilebilmektedir. Bu davetin yapılabilmesi için kişinin grup yönetici sıfatını taşıması gerekmektedir. Davet yöntemi uygulama içi olabileceği gibi uygulama dışı da olabilmektedir. Grup yöneticileri başka kişileri kurdukları grubun ismine tıklayıp, “Bağlantıyla Davet Et” butonuna dokunarak davet edebilir. Bağlantıyla Davet Et kısmına tıkladıktan sonra karşınıza “QR Kodu, Bağlantıyı Paylaş, Bağlantıyı Kopyala ve WhatsApp ile Bağlantı Gönder” seçenekleri çıkacaktır. Bu seçeneklerden birini seçerek, grup davet linkini gönderebilirsiniz.

WhatsApp’ta grup kişi sınırı kaç?

WhatsApp sosyal medya uygulamasında kişiler bireysel olarak sohbet başlatabilecekleri gibi grup kurarak da sohbet edebilir. Bunun için kişilerin grup oluşturması ve bu gruba üye olacakları seçip, davet bağlantıları göndermesi gerekir. Bu bağlantılar belirli kişilere gönderilebileceği gibi tüm uygulamayı kullanan kişilere de gönderilebilir. WhatsApp’ta grup kurarken eklenecek kişi sayısının belirlenmesi önemlidir. Uygulama, kullanıcılarına 1024’e kadar kişi ekleme hakkı vermektedir.

Anahtar Kelimeler:
whatsapp grup
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