WhatsApp’ta gruplardan nasıl çıkılır, gruplar nasıl silinir? iOS ve Android WhatsApp’ta grup silme

WhatsApp uygulamasını kullanan birçok kişi, grup kurarak gerek sosyal çevreleri gerek aileleri gerekse iş arkadaşları ile iletişime geçebilmektedir. Grubu oluşturan kişi, grup yöneticisi olarak tanımlanırken gruba eklenen kişiler ise grup üyeleri olarak tabir edilir. Gruba eklenen üyeler, kimi zaman bu gruplardan çıkmak isteyebilir ve grupları silme ihtiyacı duyabilir. Uygulama üzerinden birkaç adımı uygulayarak bu işlemler yapılabilir.

WhatsApp’ta gruplardan nasıl çıkılır?

WhatsApp sosyal medya uygulamasını kullanan çoğu insan, yakın çevresiyle daha fazla konuşabilmek için ayrı bir grup kurabilmektedir. Bunun yanı sıra çalışma hayatı için de çeşitli iş grupları oluşturulabilmektedir. Uygulamada bir gruba eklenmiş olan kullanıcı isterse bu gruptan çıkabilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta mevcuttur. Grubu oluşturan kişiler yönetici olduklarından, önce grup içindeki kişileri çıkarmalı, sonra kendileri çıkmalıdır. Üye olarak ise birkaç adımı takip ederek, gruptan doğrudan çıkış yapılabilmektedir. iOS ve Android cihazlarda gruplardan çıkış yapmak için uyulması gereken yönergeler şöyledir:

İlk önce uygulamaya giriş yaparak, ilgili grup sohbetini açınız.

Sonrasında grup isminin yazdığı yere tıklayınız.

Ardından “Gruptan Çık > Gruptan Çık” adımlarını izleyerek, işlemi tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp’ta gruplar nasıl silinir?

WhatsApp uygulamasında gruplardan çıkış yapılabileceği gibi, cihazlardan komple silme işlemi de yapılabilmektedir. Yönetici olarak grupta yer alanlar önce gruptaki tüm kullanıcıları silmelidir. Ardından grup isminin olduğu alana gelerek, grubu sil işlemini gerçekleştirebilirler. Üye olarak var olan kişiler ise grupları cihazlarından kalıcı bir şekilde kaldırabilir. Bu bağlamda iOS WhatsApp’ta grup silme işlemini yapmak isteyenler şu adımları takip edilmelidir:

Öncelikle WhatsApp hesabınıza girip yapınız.

Ardından ilgili grup sohbetini açıp, grup isminin yazdığı noktaya basınız.

Sonrasında “Gruptan Çık” kısmına tıklayarak, gruptan ayrılınız.

Gruptan ayrıldıktan sonra yeniden grup isminin olduğu yere tıklayınız.

“Grubu Sil > Grubu Sil” adımlarını izleyerek, grubu cihazınızdan tamamen silebilirsiniz.

Android WhatsApp’ta grup silme işlemine ihtiyaç duyanlar ise şu adımları izlemelidir: