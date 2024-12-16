HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp’ta gruplardan nasıl çıkılır, gruplar nasıl silinir? iOS ve Android WhatsApp’ta grup silme

WhatsApp’ta gruplardan nasıl çıkılır, gruplar nasıl silinir? iOS ve Android WhatsApp’ta grup silme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
07.12.2024 17:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp uygulaması hem mobil cihazlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilen uygulamalar arasında bulunmaktadır. Bu uygulama, içinde bireysel olarak başkalarıyla sohbet edilebileceği gibi gruplar oluşturularak da sohbet edilebilir. Ancak bazı durumlarda kullanıcılar eklendikleri gruplardan çıkmak ve bu grupları cihazlarından silmek isteyebilir. Peki, WhatsApp’ta gruplardan nasıl çıkılır, gruplar nasıl silinir, iOS ve Android WhatsApp’ta grup silme işlemi nasıl yapılır?

WhatsApp’ta gruplardan nasıl çıkılır, gruplar nasıl silinir? iOS ve Android WhatsApp’ta grup silme

WhatsApp uygulamasını kullanan birçok kişi, grup kurarak gerek sosyal çevreleri gerek aileleri gerekse iş arkadaşları ile iletişime geçebilmektedir. Grubu oluşturan kişi, grup yöneticisi olarak tanımlanırken gruba eklenen kişiler ise grup üyeleri olarak tabir edilir. Gruba eklenen üyeler, kimi zaman bu gruplardan çıkmak isteyebilir ve grupları silme ihtiyacı duyabilir. Uygulama üzerinden birkaç adımı uygulayarak bu işlemler yapılabilir.

WhatsApp’ta gruplardan nasıl çıkılır?

WhatsApp sosyal medya uygulamasını kullanan çoğu insan, yakın çevresiyle daha fazla konuşabilmek için ayrı bir grup kurabilmektedir. Bunun yanı sıra çalışma hayatı için de çeşitli iş grupları oluşturulabilmektedir. Uygulamada bir gruba eklenmiş olan kullanıcı isterse bu gruptan çıkabilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta mevcuttur. Grubu oluşturan kişiler yönetici olduklarından, önce grup içindeki kişileri çıkarmalı, sonra kendileri çıkmalıdır. Üye olarak ise birkaç adımı takip ederek, gruptan doğrudan çıkış yapılabilmektedir. iOS ve Android cihazlarda gruplardan çıkış yapmak için uyulması gereken yönergeler şöyledir:

  • İlk önce uygulamaya giriş yaparak, ilgili grup sohbetini açınız.
  • Sonrasında grup isminin yazdığı yere tıklayınız.
  • Ardından “Gruptan Çık > Gruptan Çık” adımlarını izleyerek, işlemi tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp’ta gruplar nasıl silinir?

WhatsApp uygulamasında gruplardan çıkış yapılabileceği gibi, cihazlardan komple silme işlemi de yapılabilmektedir. Yönetici olarak grupta yer alanlar önce gruptaki tüm kullanıcıları silmelidir. Ardından grup isminin olduğu alana gelerek, grubu sil işlemini gerçekleştirebilirler. Üye olarak var olan kişiler ise grupları cihazlarından kalıcı bir şekilde kaldırabilir. Bu bağlamda iOS WhatsApp’ta grup silme işlemini yapmak isteyenler şu adımları takip edilmelidir:

  • Öncelikle WhatsApp hesabınıza girip yapınız.
  • Ardından ilgili grup sohbetini açıp, grup isminin yazdığı noktaya basınız.
  • Sonrasında “Gruptan Çık” kısmına tıklayarak, gruptan ayrılınız.
  • Gruptan ayrıldıktan sonra yeniden grup isminin olduğu yere tıklayınız.
  • “Grubu Sil > Grubu Sil” adımlarını izleyerek, grubu cihazınızdan tamamen silebilirsiniz.

Android WhatsApp’ta grup silme işlemine ihtiyaç duyanlar ise şu adımları izlemelidir:

  • İlk önce mobil cihazınız üzerinden WhatsApp sosyal medya uygulamasına giriniz.
  • Sonrasında dâhil olduğunuz grup sohbetini açarak, grup adına dokununuz.
  • Ardından “Gruptan Çık” işlemini yapınız.
  • Çıkış işlemini gerçekleştirdikten sonra yeniden grup ismine basınız.
  • “Grubu Sil > Grubu Sil” seçeneklerine tıklayarak, grubu silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android grup
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Kayak merkezinde zehirlenme: 12 kişi hayatını kaybetti!

Kayak merkezinde zehirlenme: 12 kişi hayatını kaybetti!

Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar

Tüyler ürperten işkence merkezinin duvarlarında Türkçe yazılar

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı tepki!

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı tepki!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.