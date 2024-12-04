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WhatsApp’ta kişiler nasıl eklenir veya düzenlenir? iOS ve Android’de WhatsApp’a kişi ekleme ve düzenleme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
03.12.2024 18:54
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Dünyada en sık kullanılan ve milyonlarca kullanıcısı ile öne çıkan sohbet platformlarının başında WhatsApp platformu bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bu uygulama bünyesinde kullanıcıların işine yarayan birçok farklı özellik barındırılır. Bu uygulama aracılığı ile iletişime geçebilmek için öncesinde kişilerin eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca ekleme işleminin yanı sıra rehber üzerinden düzenleme işlemine de ihtiyaç duyulabilmektedir. Peki, WhatsApp’ta kişiler nasıl eklenir veya düzenlenir?

WhatsApp’ta kişiler nasıl eklenir veya düzenlenir? iOS ve Android’de WhatsApp’a kişi ekleme ve düzenleme

Günümüzde en çok kullanılan iletişim kurma uygulamalarından biri WhatsApp Messenger’dır. Bu uygulamaya başka kişilerin cep telefonu numarası eklenerek, anında iletişime geçilebilmektedir. Hem telefon üzerinden sesli görüşme hem de yazılı iletişime geçme fırsatını veren bu uygulamanın kullanımı da son derece kolaydır. Ancak bu uygulamayı ilk defa kullananlar için kişi ekleme ve düzenleme gibi konular ayrı bir önem taşıyabilmektedir.

WhatsApp’ta kişiler nasıl eklenir veya düzenlenir?

Kişi düzenleme işlemi gerek Android işletim sistemine sahip cihazlarda gerekse iOS ile çalışan cihazlarda aynı adımları içermektedir. Her iki işletim sisteminde de kişileri düzenleme işlemi birkaç basit adım izlenerek yapılabilmektedir. Bu noktada iOS’ta WhatsApp’ta kişi düzenleme işlemi telefon rehberi aracılığı ile gerçekleştirilebilir. Mobil cihazınız üzerinden bu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.

Aynı şekilde Android’de WhatsApp’ta kişi düzenleme işlemi de yine telefon rehberi üzerinden yapılır. Kişileri düzenlemek için takip edilmesi gereken yönergeler kısaca şöyledir:

  • İlk önce mobil cihazınız üzerinden telefon rehberi kısmına giriş yapınız.
  • Düzenleme işlemini yapmak istediğiniz kişiyi bulup, üzerine basınız.
  • Ardından “Düzenle” bölümüne tıklayarak, işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

iOS ve Android’de WhatsApp’a kişi ekleme ve düzenleme

WhatsApp uygulamasını kullanırken bir başkasıyla sohbet edebilmek için o kişinin cep telefonu numarasının eklenmesi gerekmektedir. Uygulamaya kişi ekleme işlemi birden fazla farklı yöntemle yapılabilmektedir. iOS’ta WhatsApp’a kişi ekleme işlemini yapmak için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

  • Uygulamaya kişi eklemek için ilk uygulanabilecek yöntem yeni bir sohbet üzerinden kişi eklemedir. Bunun için “Sohbetler" > "Kişileri Ekle” adımları izlenebilir.
  • Bir diğer yöntem ise gruplar üzerinden eklemektir. Grupta var olan ancak sizin telefon rehberinizde olmayan bir kişiyi eklemek için öncelikle o kişinin profil fotoğrafına dokununuz. Ardından “Yeni Kişi Oluştur" > "Kaydet” adımlarını takip ediniz.
  • Sohbet üzerinden kişi eklemek için ise önce “Sohbetler" > "Kişiyi Bulun”, ardından da sohbet detaylarını görüntülemek için sohbetin üst kısmına basınız. Sonrasında “Yeni Kişi Oluştur" > "Kaydet” adımlarını izleyerek, kişiyi ekleyebilirsiniz.

Android’de WhatsApp’a kişi ekleme işlemi için ise izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Telefon rehberinde kayıtlı olmayan ancak sohbet bölümünde var olan kişiyi eklemek için o kişiyle olan sohbeti açınız ve sağ üst kısımda yer alan üç nokta simgesine basarak, “Kişileri Ekle” kısmına tıklayınız.
  • Yeni bir sohbet vasıtasıyla birini eklemek için önce “Sohbetler” kısmına giriş yapınız, ardından sağ üst kısımda bulunan “Kişileri Ekle” bölümüne tıklayarak, işlemi tamamlayınız.
  • Telefon rehberinizde yer almayan ancak sizinle sohbet başlatmış birini eklemek için ise karşı tarafın gönderdiği mesajı açarak, sağ üst bölümde yer alan cep telefonu numarası üzerine dokununuz. Numarayı kaydetme işlemini yaparak, kişiyi WhatsApp listenize ekleyebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android
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