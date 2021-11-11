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WhatsApp'ta kontrol sizde olacak! İstemediğiniz kişileri seçebileceksiniz

11.11.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS ve Android kullanıcılarının tercih ettiği popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, "Kişilerim Hariç" olarak adlandırılan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Kişilerim Hariç" özelliği ile birlikte WhatsApp'taki bilgilerinizi görmesini istemediğiniz kişileri seçebileceksiniz.

WhatsApp'ta kontrol sizde olacak! İstemediğiniz kişileri seçebileceksiniz

WhatsApp, yeni özellikler sunma konusunda çalışmalar yürüten sosyal medya platformlarından sadece biri. Meta şirketi çatısı altında bulunan ve iOS ile Android kullanıcılarının çok fazla ilgisini çeken WhatsApp'ın geçtiğimiz aylarda bir "Kişilerim Hariç" seçeneği sunmak için çalıştığını görmüştük. Bu özellik geliştiriliyordu. WhatsApp, şimdi ise Google Play Beta Programı aracılığıyla Android kullanıcılarına yeni bir güncelleme gönderdi ve Android beta yazılım sürümünü 2.21.23.14'e çıkardı. Böylece belirli beta test kullanıcıları için sunulan "Kişilerim Hariç" özelliğinin detayları gün yüzüne çıktı.

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WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ: KİŞİLERİM HARİÇ

WhatsApp şu anda son görülme, profil fotoğrafı ve hakkımda gibi bazı WhatsApp profil bilgileriniz için "Herkes", "Kişilerim" ve "Hiç Kimse" seçenekleri sunuyor. "Kişilerim Hariç" seçeneği ise bu üçünün yanına geliyor. WABetaInfo'nun aktardığına göre bu seçenek sayesinde "Kişilerim Hariç" özelliği ile WhatApp'taki bilgilerinizi görmesini istemediğiniz kişileri seçebileceksiniz.

WhatsApp Kişilerim Hariç

ÖNEMLİ KURAL

Ancak şunu da belirtelim; Belirli kişiler için son görülmenizi devre dışı bırakırsanız, onların son görülmelerini de göremezsiniz. Bu son görülmeye özel bir kuraldır. Kural, hakkında ve profil fotoğrafı bölümünde ise geçerli değil. Yani siz o kişilerin profil fotoğrafını görmeye devam edebilirsiniz.

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WHATSAPP'IN KİŞİLERİM HARİÇ SEÇENEĞİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp, son Android beta'sında görülen "Kişilerim Hariç" özelliğini belirli beta test kullanıcıları için kademeli olarak etkinleştiriyor. Özelliğin sizin için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini anlamak için gizlilik ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Yeni özelliğin yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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