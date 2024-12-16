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WhatsApp’ta mesajlar nasıl sabitlenir? iOS ve Android WhatsApp’ta mesaj sabitleme

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
07.12.2024 17:10
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Çok sayıda kişi tarafından kullanılan uygulamalardan biri hem arama yapma hem de mesaj gönderme özellikleri sunan WhatsApp uygulamasıdır. Uygulama üzerinden sohbet kısmına giriş yapıp anında diğer uygulama kullanıcıları ile iletişim kurulabilmektedir. Her geçen gün kendini geliştiren bu uygulamada en sık kullanılan özelliklerden biri mesajların sabitlenmesidir. Peki, WhatsApp’ta mesajlar nasıl sabitlenir, iOS ve Android WhatsApp’ta mesaj sabitleme nasıl yapılır?

WhatsApp’ta mesajlar nasıl sabitlenir? iOS ve Android WhatsApp’ta mesaj sabitleme

Akıllı cep telefonları için özel olarak üretilip tasarlanmış olan çeşitli sosyal medya uygulamaları bulunmaktadır. WhatsApp da bu sosyal medya uygulamaları arasında bulunmaktadır. Uygulama içinde sıklıkla kullanımı tercih edilen özelliklerden biri, sohbet içindeki mesajların sohbetin başına tutturulmasıdır. Bu işlem hem iOS hem de Android işletim sistemi ile çalışan cihazlar üzerinden kolayca yapılabilmektedir.

WhatsApp’ta mesajlar nasıl sabitlenir?

Dünyanın her yerinde yaygın olarak kullanılan WhatsApp uygulamasında mesajlarla ilgili çeşitli özellikler sunulmaktadır. Bu özelliklerden biri, sohbet içindeki önemli mesajların ekranın başına eklenmesidir. Mesaj sabitleme olarak da ifade edilen bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri mesajları sohbet ekranının en üst kısmına sabitleyebilmektedir. Mesaj sabitleme sayısı 3 ile sınırlı olmakla birlikte her eklenen yeni mesaj bir öncekinin önüne geçecek şekilde konumlanmaktadır. Bant şeklinde görülen bu mesajların üstüne tıklandığında o mesajların sohbetin hangi yerinde geçtiği bilgisine ulaşılabilmektedir. Mesaj sabitleme işleminde kullanıcılar süre de belirleyebilmektedir. Süre ile alakalı toplamda 3 seçenek mevcuttur. Bunlardan biri 7 gün, biri 30 gün bir diğeri ise 24 saattir.

iOS ve Android WhatsApp’ta mesaj sabitleme nasıl yapılır?

WhatsApp uygulaması üzerinden sohbet ederken kullanıcılar için bazı mesajlar önemli olabilmektedir. Bu önemli mesajları unutmamak için çoğunlukla mesaj sabitleme özelliğinden faydalanılmaktadır. Bu sabitleme işlemi gerek iOS cihazlar gerekse Android cihazlar üzerinden birkaç adım izlenerek, hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sabitlenen mesajlar bant görünümünde olduğundan mesajın konumunu öğrenmek için üzerine dokunulması yeterlidir. iOS WhatsApp’ta mesaj sabitleme işlemi yapmak isteyen kullanıcıların takip etmesi gereken yönergeler şöyledir:

  • Sohbet ekranının en üst kısmına sabitlemek istediğiniz mesajın üzerine basınız.
  • Karşınıza “Sabitle” diye bir seçenek çıkacaktır. Bu seçeneğe tıklayın.
  • Son olarak sabitlemek istediğiniz mesajın ne kadar süre sabit bir şekilde kalmasını istiyorsanız o süreyi seçerek, işlemi tamamlayınız.

Android WhatsApp’ta mesaj sabitleme işlemi için ise izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Öncelikle sabitlemek istediğiniz mesajı bulmak için ilgili sohbeti açınız.
  • Ardından mesajın üzerine basılı tutunuz.
  • Üç nokta üst üste simgesine basarak, “Sabitle” bölümüne tıklayınız.
  • Sonrasında sabit kalma süresini seçmek için 24 saat, 7 gün ya da 30 gün seçeneklerinden birini tercih ediniz.
  • Yeniden “Sabitle” kısmına tıklayarak, işlemi bitiriniz.
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whatsapp iOS android mesaj
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