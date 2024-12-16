WhatsApp’ta sabitlenen mesajın sabitlemesi nasıl kaldırılır? iOS ve Android WhatsApp’ta mesajın sabitlemesini kaldırma

İnternet kullanıcılarının özelliklerine ve faydalarına göre tercih ettikleri birçok farklı mesajlaşma platformu vardır. Bu mesajlaşma platformları arasında WhatsApp platformu en sık kullanılanlardan biridir. Bu platform bünyesinde kullanıcıların işne yarayan özellikler de bulunur. Bu özelliklerden biri sohbet içindeki önemli görülen mesajların ekranın en üst bölümüne sabitlenmesidir. Kullanıcılar bu sabitledikleri mesajları istedikleri zaman kaldırabilmektedir.

WhatsApp’ta sabitlenen mesajın sabitlemesi nasıl kaldırılır?

WhatsApp sosyal medya platformu belirli dönemlerde güncellenerek, bünyesine yeni özellikler eklemektedir. Bu platform, günümüzde çok sayıda kişi tarafından kullanılmaktadır. WhatsApp platformu içinde en sık kullanılan özelliklerden biri sohbetlerin içinde geçen mesajların ekranın en üst kısmına bant görünümünde tutturulmasıdır.

Mesaj sabitleme olarak da bilinen bu özellik sayesinde kişiler önemli olduğunu düşündüğü mesaj içeriklerini ilgili sohbet ekranının en üstüne sabitleyebilmekte ve istedikleri zaman bu mesajlara tıklayarak içeriği görüntüleyebilmektedir. Bu sabitlenen mesajlar belirli bir süre kadar sohbetin en üst kısmında durmaktadır. Bu süre 24 saat, 7 gün ve 30 gün şeklinde olmaktadır. Kullanıcılar dilerlerse sürenin dolmasını beklemeden sabitlenen mesajın sabitlemesini kaldırabilir.

iOS ve Android WhatsApp’ta mesajın sabitlemesini kaldırma nasıl yapılır?

WhatsApp platformunda sohbet içindeki mesajlar en başa tutturulduğunda o mesajlara ulaşım sağlamak çok daha kolaydır. Platform bünyesinde toplamda 3 mesajı sabitleme hakkı vardır. Bu sabitlenen mesajlar istenildiği zaman kaldırılabilmektedir. Bu noktada iOS ve Android mobil cihaz kullananların aklına bu işlemi nasıl yapacağı konusu gelebilir. iOS WhatsApp’ta mesaj sabitlemesini kaldırma işlemi yapmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki adımları izleyerek işlemi gerçekleştirebilir:

İlk önce uygulamaya giriş yapıp, sabitlenen mesajın yer aldığı sohbeti açınız.

Ardından sabit bir şekilde ilgili sohbetin en üstünde duran mesajın üzerine basılı tutunuz.

Sonrasında “Sabitlemeyi Kaldır” kısmına basarak, sabitlenen mesajı kaldırabilirsiniz.

Android WhatsApp’ta mesaj sabitlemesini kaldırma işlemini yapmak isteyenlerin uygulayacağı adımlar ise kısaca şöyledir: