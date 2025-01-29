WhatsApp'ta sesli arama nasıl yapılır? iOS ve Android WhatsApp'ta sesli arama yapma

WhatsApp’ın sesli arama özelliği kullanıcılarına iletişim imkanı sunmaktadır. İnternet üzerinden gerçekleşen bu aramalar, telefon görüşmelerine benzeyen ses aktarımına sahiptir. WhatsApp’taki ses codec’leri ile kullanıcılar konuşma deneyimi yaşayabilir. Eerişilebilir olan bu özellik arkadaşlarınızla, ailenizle veya iş arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı sağlar. Ayrıca WhatsApp, sesli arama sırasında grup görüşmeleri yapma imkanı da sunmaktadır.
iOS üzerinde WhatsApp’ta sesli arama yapmak oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek sesli arama yapabilirsiniz:
Android üzerinde WhatsApp’ta sesli arama yapmak oldukça kolaydır. İşte adım adım sesli arama yapma işlemi:
WhatsApp sesli arama özelliği, grup aramalarından farklı olarak 32 kişiye kadar sesli sohbet imkanı sunar. Diğer sesli görüşme uygulamalarında olduğu gibi sesli sohbet ayrı bir sunucu üzerinden çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece daha geniş katılımcı grupları da kullanım sağlar. Bu sistem arkadaş gruplarının iletişim kurmasına ve etkileşimde bulunmasına olanak tanır.