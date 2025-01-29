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WhatsApp'ta sesli grup araması nasıl yapılır? iOS ve Android WhatsApp'ta sesli grup araması yapma

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
10.01.2025 17:20
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WhatsApp, kullanıcılarına anlık mesajlaşma ve çoklu iletişim imkanları sunmaktadır. Bilhassa sesli grup araması özelliği, birden fazla kişinin aynı anda konuşabildiği bir iletişim şeklidir. Bu özellikle bireyler ve gruplar sesli iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Peki, WhatsApp'ta sesli grup araması nasıl yapılır?

WhatsApp'ta sesli grup araması nasıl yapılır? iOS ve Android WhatsApp'ta sesli grup araması yapma

Günümüzde dijital çağda iletişim alışkanlıkları oldukça büyük dönüşümler geçirmektedir. WhatsApp anlık mesajlaşma, fotoğraf ve video paylaşımı gibi temel özelliklerin yanı sıra sesli ve görüntülü arama seçenekleri de sunmaktadır. WhatsApp üzerinden sesli grup araması da yapılabilmektedir. Bu kapsamda, iOS WhatsApp'ta sesli grup araması yapma ve Android WhatsApp'ta sesli grup araması yapma konuları sıklıkla merak edilir.

WhatsApp'ta sesli grup araması nasıl yapılır?

WhatsApp, kullanıcılarına aynı anda 32 kişiye kadar sesli grup araması yapma olanağı sunmaktadır. Bu özellik internet üzerinden çalıştığı için kullanıcılar sesli ve görüntülü iletişim kurabilme seçeneğine sahiptir. WhatsApp'ta sesli grup arama işlemleri iOS ve Android işletim sisteminde aynı şekilde yapılır. Sesli grup araması yapmak için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

WhatsApp'ta grup sohbetinden sesli grup araması

  • Sesli arama yapmak istediğiniz grup sohbetini açın.
  • Katılımcı sayısına göre işlem yapın. Eğer grup sohbetinde dokuz veya daha fazla katılımcı varsa, Grup Araması seçeneğine dokunun.
  • Grup sohbetinde sekiz veya daha az katılımcı varsa, doğrudan Sesli Arama seçeneğine dokunarak aramayı başlatabilirsiniz.
  • Katılımcı Ekleyin. Aramaya eklemek istediğiniz kişileri seçtikten sonra tekrar Sesli Arama seçeneğine dokunun.

WhatsApp'ta "Aramalar" sekmesinden sesli grup araması yapma

  • WhatsApp uygulamasını açın ve "Aramalar" sekmesine gidin.
  • "Yeni Arama" > "Yeni Grup Araması" seçeneğine dokunun.
  • Aramaya katılmasını istediğiniz kişileri seçin ve ardından "Sesli Arama" seçeneğine dokunarak aramayı başlatın.

WhatsApp'ta "Bireysel Sohbetten" sesli grup araması yapma

  • Sesli arama yapmak istediğiniz kişilerden biriyle olan bireysel sohbeti açın.
  • "Sesli Arama" seçeneğine dokunun.
  • Arama başladığında, "Katılımcı Ekle" seçeneğine dokunarak diğer kişileri ekleyin.
  • Daha fazla kişi eklemek isterseniz, tekrar "Katılımcı Ekle" seçeneğini kullanabilirsiniz.
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