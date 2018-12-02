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WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.12.2018 10:12 | Son Güncelleme

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

Son yayınlanan WhatsApp beta güncellemesi, şirketin ardışık sesli mesaj özelliğini yayınlamaya hazırlandığını gösteriyor.

WhatsApp'tan yeni özellik

WhatsApp'ta sesli mesaj özelliği yenileniyor. Henüz test aşamasında olan özellik sayesinde art arda gönderilen ses kayıtları bir kez 'oynat' tuşuna basıldığında otomatik olarak oynamaya başlayacak
Yani her ses kaydı için 'oynat' tuşuna basmaya gerek kalmayacak .
Ardışık sesli mesaj özelliği, art arda birden fazla sesli mesaj alan kullanıcıların, ilk sesli mesajı oynatmaya başlamasıyla birlikte tüm sesli mesajların art arda oynatılmasına dayanıyor.
Böylece kullanıcılar tüm mesajları dinlemek için tek tek oynat butonuna basmak zorunda kalmıyorlar.
WhatsApp, tüm sesli mesajlar oynatıldığında kullanıcıları özel bir sesle uyarıyor.
Bu ses, oynatılabilecek bir sesli mesaj olduğunda farklı, tüm sesli mesajlar oynatıldığında farklı tonda oluyor.
Böylece kullanıcılar hiçbir sesli mesajı dinlemeden geçmemiş oluyorlar.
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Whatsapp sesli mesaj

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