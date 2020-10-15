WhatsApp‘ta silinen fotoğrafları geri getirmek mümkün mü?

WhatsApp’ta herhangi bir nedenle yok ettiğiniz veya sildiğiniz fotoğrafları geri getirmek için basit ve hızlı bir yol var. Fotoğrafları geri alabilmemizin ilk yöntemi tahmin edebileceğiniz gibi gönderen kişiden geri istemek olmalı, çünkü daha sonra yapacağımız iş biraz meşakatli, uygulama bilginiz yoksa size biraz karışık gelebilir. Baştan vazgeçenlerden olabilirsiniz.

WHATSAPP'TA SİLİNEN FOTOĞRAFLAR NASIL GERİ GETİRİLİR?

YEDEKLEME İŞLEMİ

Kişi veya grup konuşmalarında sildiğiniz fotoğrafı sadece benden sil dediyseniz, fotoğraf karşı taraf için silinmiş olmuyor. Fotoğrafı hiçbir şekilde alamıyorsanız, yedekleme özelliğini kullanmanızı öneririz. Yedekleme özelliği Android ve iOS işletim sistemlerinin hepsi için geçerlidir. Fotoğrafı silseniz bile, yedeklemeyi geri yükle dediğinizde silinen fotoğrafları geri getirmiş olacaksınız. WhatsApp yedekleme özelliği aktif değilse, fotoğraf silindikten sonra yedekleri geri yükle deseniz bile, fotoğraf geri gelmeyecektir.

CEP TELEFONUNUZDA UYGULAMA KLASÖRÜNÜ İNCELEYİN

WhatsApp klasörünü inceleme özelliği İOS işletim sistemi yüklü cihazlar için geçerli değildir. Bu özellik sadece Android işletim sistemlerine ait cihazlarda geçerlidir.