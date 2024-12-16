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WhatsApp’ta süreli mesajlar nasıl etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır? iOS ve Android WhatsApp’ta süreli mesajları etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
07.12.2024 17:17
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Anlık mesajlaşma uygulaması denildiğinde ilk akla gelen WhatsApp’tır. WhatsApp uygulamasının kullanıcılar yönünden birçok farklı dikkat çeken özelliği vardır. Bu özelliklerden biri belli bir süre verilip, süre bitince kaybolan süreli mesajlardır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için öncesinde etkinleştirilmesi gerekmektedir. Peki, WhatsApp’ta süreli mesajlar nasıl etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır, iOS ve Android WhatsApp’ta süreli mesajları etkinleştirme ve devre dışı bırakma nasıl yapılır?

WhatsApp’ta süreli mesajlar nasıl etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır? iOS ve Android WhatsApp’ta süreli mesajları etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Yaygın olarak kullanılan mesajlaşma programlarından biri WhatsApp Messenger programıdır. Bu uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri süreli mesajlardır. Bu özelliğin kullanılabilmesi için öncelikli olarak aktif hâle getirilmesi gerekir. Kullanıcılar dilediklerinde bu özelliği pasif hâle getirerek, devre dışı bırakabilir.

WhatsApp’ta süreli mesajlar nedir?

Günümüzde mobil cihazlar başta olmak üzere birçok farklı cihazda da kullanılan sosyal medya platformlarından biri WhatsApp’tır. Süreli mesajlar özelliği de WhatsApp platformunda sunulan özelliklerden biridir. Kaybolan mesajlar olarak da ifade edilen bu mesaj özelliği, gönderilen mesajların belli bir süre içinde sohbet ekranından silinmesini sağlamaktadır. Bu tür süre tanımlanarak gönderilen mesajlar, süreli mesajlar olarak tabir edilmektedir.

WhatsApp’ta süreli mesajlar nasıl etkinleştirilir?

WhatsApp uygulamasında yazışma anında gönderilen mesajlara bir süre verilebilmektedir. Süreli mesajlar olarak da ifade edilen bu mesajlar, verilen süre tamamlandığında sohbet içinden kaybolur. Bu özelliği devreye sokmak için öncesinde aktif edilmesi gerekir. Bu bağlamda Android WhatsApp’ta süreli mesajları etkinleştirme işlemi yapmak için izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

  • Belli bir sohbet için bu özelliği kullanacakların öncelikli olarak o sohbeti açması gerekir.
  • Ardından kişinin ismine, üç nokta üst üste olan simgeye ya da grup konusu üzerine basınız.
  • Sonrasında “Süreli Mesajlar” bölümüne tıklayıp, ardından da 90 gün, 7 gün ya da 24 saat seçenekleri arasından birini seçerek, ok işaretine basıp, özelliği aktifleştiriniz.
  • Eğer tüm sohbetlerde bu özelliği kullanmak isterseniz, “Ayarlar > Gizlilik > Varsayılan Mesaj Süresi” adımlarını takip edip, tercihlerinizi seçtikten sonra ok işaretine basarak işlemi bitirebilirsiniz.

iOS WhatsApp’ta süreli mesajları etkinleştirme işlemi için uygulanacak adımlar ise kısaca şöyledir:

  • Öncelikle süreli mesajlar özelliğini etkinleştirmek istediğiniz sohbeti seçiniz.
  • Sonrasında grup konusuna ya da şahsın ismine tıklayınız.
    • Devamında “Süreli Mesajlar” kısmına tıklayıp 90 gün, 7 gün ya da 24 saat seçenekleri arasından birini seçiniz.
    • Tüm sohbetlerde bu özelliği aktif olarak kullanacaksanız, “Ayarlar > Gizlilik > Varsayılan Mesaj Süresi” kısımlarını geçtikten sonra yaptığınız değişiklikleri kaydederek, işlemi tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp’ta süreli mesajlar nasıl devre dışı bırakılır?

WhatsApp kullanıcıları dilerlerse süreli mesajlar özelliğini aktifleştirebilir, isterlerse pasif konuma getirebilir. Özelliği devre dışı bırakmak için bazı adımların uygulanması gerekir. Bu bağlamda Android WhatsApp’ta süreli mesajları devre dışı bırakma işlemi için uygulanması gereken yöntemler şu şekildedir:

  • Süreli mesajları devre dışı bırakmak istediğiniz sohbeti açınız.
  • Üç nokta üst üste simgesine, grup konusuna ya da bireyin isminin üzerine basınız.
  • Ardından “Süreli Mesajlar" kısmından "Kapalı” seçeneğini seçip, yaptığınız değişiklikleri kaydederek, süreli mesajları pasif hâle getirebilirsiniz.

iOS WhatsApp’ta süreli mesajları devre dışı bırakma işlemi için önerilen adımlar ise kısaca şöyledir:

  • İlk önce özelliği kapatmak istediğiniz sohbete giriş yapınız.
  • Ardından grup konusuna ya da kişinin ismine dokununuz.
  • Sonrasında sırasıyla “Süreli Mesajlar > Kapalı” adımlarını izleyip, değişikleri kaydetmek için ok simgesine basınız.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android mesaj
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