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WhatsApp’ta süreli mesajlar nedir, ne işe yarar? WhatsApp’ta süreli mesajlar nasıl kullanılır ve nasıl gönderilir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
07.12.2024 17:13
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WhatsApp uygulaması içinde bazı özellikler mevcuttur. Kimi özellikler yalnızca sohbetlerle alakalı olurken kimileri ise mesajlarla ilgilidir. Mesajlarla ilgili olan özelliklerden biri süreli mesajlardır. Bu özellik, kişilerin isteğine göre aktif hâle getirilebilmekle birlikte yalnızca tercih edilen sohbetlere ya da tüm sohbetlere de uygulanabilmektedir. Peki, WhatsApp’ta süreli mesajlar nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve nasıl gönderilir?

WhatsApp’ta süreli mesajlar nedir, ne işe yarar? WhatsApp’ta süreli mesajlar nasıl kullanılır ve nasıl gönderilir?

İçindekiler

  • WhatsApp’ta süreli mesajlar nedir?
  • WhatsApp’ta süreli mesajlar ne işe yarar?
  • WhatsApp’ta süreli mesajlar nasıl kullanılır?
  • WhatsApp’ta süreli mesajlar nasıl gönderilir?

WhatsApp uygulaması, günümüzde birçok kişinin mobil cihazında veya masaüstü bilgisayarında yer alan, gerek gündelik gerekse iş hayatında sıklıkla kullanılan en önemli mesajlaşma uygulamalarından biridir. Bu uygulama bünyesinde mesajlarla alakalı birçok farklı özellik vardır. Bu özelliklerden biri sohbet içinde gönderilen mesajlara süreli mesajlar özelliği uygulanarak, belirli bir süre tanınmasıdır.

WhatsApp’ta süreli mesajlar nedir?

Sanal ortamda sohbet etmek için tercih edilen çeşitli mobil uygulamalar vardır. Bu mobil uygulamalar arasında akıllı cep telefonlarına indirilip kullanılabilen WhatsApp uygulaması da yer almaktadır. Bu uygulamada kişilerin özellikle sohbet ederken faydalanabileceği bazı özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri, mesajlar için kullanılan süreli mesajlar özelliğidir. Uygulamada sohbet esnasında karşı tarafa gönderilen mesajlara belirli bir süre belirleme özelliği, süreli mesaj olarak tanımlanmaktadır.

WhatsApp’ta süreli mesajlar ne işe yarar?

WhatsApp sohbet bölümünde kullanılan birçok farklı özellik vardır. Bunlardan biri mesajlara belirli bir süre tanınarak karşı tarafa gönderilmesidir. Bu süre 90 gün kadar olabileceği gibi 7 gün veya 24 saat de olabilmektedir. Bu süre seçimi tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Uygulamada kullanılan süreli mesajlar sayesinde bir kişi başka bir kişiye önemli bilgiler içeren bir dosyayı süreli mesaj özelliğini kullanarak yollayabilir. Eğer karşı taraf belirlenen süre içinde mesajı okumazsa, mesaj kendi kendine kaybolmaktadır. Ayrıca bu özellik, mesajları tek tek silmek yerine kendiliğinden silinmesi açısından da yarar sağlamaktadır.

WhatsApp’ta süreli mesajlar nasıl kullanılır?

WhatsApp’ta süreli mesajlar kişilerin tercihine göre kullanılmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Bir sohbette daha sonradan bu özellik aktif edildiğinde geçmiş mesajlar üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Süreli mesajlar özelliği birkaç sohbet için kullanılabileceği gibi bütün sohbetleri de kapsayabilmektedir. Kişisel bilgilerin gizliliği yönünden de oldukça önemli olan bu özelliği günümüzde birçok kişi kullanmaktadır. Bu özelliği kullanmak için etkinleştirmek ve süre belirlemek yeterlidir.

WhatsApp’ta süreli mesajlar nasıl gönderilir?

WhatsApp uygulamasında en sık kullanılan özelliklerden biri süreli mesajlardır. Adından da belli olduğu üzere, bir süre tanımlanarak gönderilen bu mesajlar, süre bittiğinde otomatikman sohbet içinden silinmektedir. Bu tür mesajları gönderebilmek için öncesinde bu özelliğin aktifleştirilmesi gerekmektedir. Aktifleştirme işleminden sonra gönderilen mesajların ne kadar süre kadar sohbet içinde kalacağı belirlenmelidir. Tüm bu işlemlerden sonra bu özelliğin aktifleştiğini bildiren bir uyarı yazısı sohbet ekranında görünecektir.

Ayarlar > Gizlilik > Varsayılan mesaj süresi yolunu izleyip, bir süre seçimi yaparak, süreli mesajları tüm yeni bireysel sohbetlerde varsayılan bir şekilde ayarlamanız mümkündür.

Anahtar Kelimeler:
whatsapp mesaj
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