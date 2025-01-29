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WhatsApp'ta telefon numarası nasıl değiştirilir? WhatsApp'ta telefon numarasını değiştirince ne olur?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
10.01.2025 17:24
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WhatsApp uygulamasındaki “Numara değiştir” özelliği kullanılarak aynı cihazda veya farklı bir telefonda WhatsApp hesabıyla ilişkilendirilmiş olan numaralar değiştirilebilir. Bu sayede iletişimde herhangi bir kesinti yaşanmadan yeni numarayla birlikte devam edilebilir. Peki, WhatsApp'ta telefon numarası nasıl değiştirilir?

WhatsApp'ta telefon numarası nasıl değiştirilir? WhatsApp'ta telefon numarasını değiştirince ne olur?

WhatsApp, milyonlarca kişi tarafından günlük iletişim için kullanılan en popüler uygulamalardan biridir. Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri hesap oluşturmak için mutlaka bir telefon numarasına ihtiyaç duyulmasıdır.

Telefon numarası değiştiyse veya farklı bir hat ile WhatsApp’a giriş yapmak istendiğinde, bu işlem WhatsApp’ın ayarlar menüsünden kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Numara değiştirme özelliği sayesinde kullanıcılar hesaplarını yeni numaraları ile güncelleyebilir ve kesintisiz bir şekilde uygulama kullanmaya devam edebilirler.

WhatsApp'ta telefon numarası nasıl değiştirilir?

Numara değişikliğinden önce yeni hattın SMS ve aramalara açık olduğundan ve hücresel veri bağlantısının aktif olduğundan emin olunması gerekir. Eski numaranın mevcut WhatsApp hesabında kayıtlı olup olmadığını kontrol etmek için WhatsApp uygulamasında "Ayarlar" menüsüne gidip profil resmine dokunarak hesaba bağlı numara görüntülenebilmektedir.

Ayrıca, kullanılan veya yeni eklenecek telefon numarasının WhatsApp tarafından desteklenip desteklenmediğini belirlemek de önemlidir. (Örneğin, sabit hatlar, VoIP veya bazı ücretsiz hatlarda bu destek olmayabilir.) Bu kontrolleri yapıldıktan sonra yeni SIM kart telefona takılır.

WhatsApp numara değiştirme adımları aşağıdaki gibidir:

  • WhatsApp uygulamasına giriş yapın.
  • "Ayarlar" bölümünden "Hesap" sekmesine geçin.
  • "Numara Değiştir" seçeneğine tıklayıp "İleri" butonuna basın.
  • İlk boşluğa eski numaranızı, diğerine ise yeni numaranızı eksiksiz ve uluslararası formatta girin.
  • "İleri" dedikten sonra uygulama size “Kişilerime bildir” seçeneğini sunacak. İsterseniz bu seçeneği aktifleştirerek arkadaşlarınıza numaranızın değiştiğini bildirebilirsiniz.
  • "Bitti" dediğinizde, aynı cihazda açık olan WhatsApp hesabınız için numara değiştirme işlemi tamamlanmış olacaktır.

WhatsApp'ta telefon numarasını değiştirince ne olur?

Telefon numarası değiştikten sonra WhatsApp hesabına ait tüm bilgiler aktarılır. Profil fotoğrafı, isim, bireysel ve grup sohbetleri, ayarlar ve eski telefon numarasıyla ilişkilendirilmiş her şey yeni numara ile oluşturulan hesaba taşınır.

Numara değiştirme işlemi sırasında “Kişilerime Bildir” seçeneğini aktifleştirmek tamamen kullanıcıya bağlıdır. Tercihe göre tüm kişilere, sadece sohbet edilen olduğunuz kişilere veya özel belirlenen kişilere bildirim göndermek için seçeneklerden birini kullanılabilir.

Ayrıca, telefon numarası değiştirildikten sonra aynı WhatsApp hesabı kullanılmaya devam edilirken, daha önceden engellenen kişiler engellenmiş olarak kalır. Bu işlemle birlikte WhatsApp üzerindeki tüm veriler sorunsuz bir şekilde yeni numaraya aktarılır.

Anahtar Kelimeler:
whatsapp
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