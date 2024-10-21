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  4. WhatsApp'ta veda mesajı paylaşıp, peçeteye de ‘Mezar taşımı yaptırmayın' yazıp ortadan kaybolmuştu! 22 yaşındaki gençten acı haber geldi

WhatsApp'ta veda mesajı paylaşıp, peçeteye de ‘Mezar taşımı yaptırmayın' yazıp ortadan kaybolmuştu! 22 yaşındaki gençten acı haber geldi

21.10.2024 22:42
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 22 Eylül'de WhatsApp'ta kurduğu grupta yer alanlarla vedalaşan Halil İbrahim Öksüz bir peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın' notunu yazdıktan sonra ortadan kayboldu. 22 yaşındaki gençten haftalar sonra acı haber geldi. Öksüz'ün cansız bedeni çam ağacına asılı halde bulundu.

WhatsApp'ta veda mesajı paylaşıp, peçeteye de ‘Mezar taşımı yaptırmayın' yazıp ortadan kaybolmuştu! 22 yaşındaki gençten acı haber geldi

Kumluca ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Öksüz (22), 22 Eylül Pazar günü WhatsApp üzerinden kurduğu grupta yakınlarına veda edip, bir peçetenin üzerine doğum tarihini, ölüm tarihi olarak kaybolduğu günü ve “Vasiyetimdir, mezar taşımı yaptırmayın” notunu yazarak ortadan kaybolmuştu.

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ÇAM AĞACINA ASILI HALDE BULUNDU

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunan ailesi, o günden beri Halil İbrahim Öksüz'den gelecek haberi bekliyordu.

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Öksüz'ün cansız bedeni, bugün saat 15.00 sıralarında ilçe yakınlarındaki Sarnıçtepesi girişinde çam ağacına asılı halde bulundu.
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Cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Ekiplerin ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Öksüz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (İHA)
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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kayıp
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