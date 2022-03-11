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  4. WhatsApp'ta yeni dönem! Güvenliğine önem veren kullanıcılar buna bayılacak: Resmen duyuruldu

WhatsApp'ta yeni dönem! Güvenliğine önem veren kullanıcılar buna bayılacak: Resmen duyuruldu

11.03.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ın ana şirketi Meta, WhatsApp'ın web sürümünün güvenliğini artırmak için Code Verify adımı attı. Code Verify, WhatsApp Web için yeni bir tarayıcı uzantısı olarak kullanıma sunuldu.

WhatsApp'ta yeni dönem! Güvenliğine önem veren kullanıcılar buna bayılacak: Resmen duyuruldu

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp için önemli bir adım atıldı. Bu kez atılan adım WhatsApp'ın web sürümü özelinde.

WHATSAPP WEB İÇİN "CODE VIRIFY" DÖNEMİ GELDİ

WhatsApp'ın web sürümünün güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni bir tarayıcı uzantısı olarak Code Verify'ın duyurusu gerçekleştirildi. Cloudflare ile ortak olarak sunulan bu tarayıcı uzantısı, hizmetin tarayıcı tabanlı sürümünü kullanırken olası bir saldırganın verilere erişmesini veya WhatsApp'ın uçtan uca şifreli mesajlarının gizliliğini tehlikeye atmasını çok daha zor bir hale getirmeyi amaçlıyor.

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Meta, uzantının mesajlarınızı okuyamadığını veya bunlara erişemediğini ve bu verilerin hiçbirinin Cloudflare'a gönderilmediğini söylerken, GitHub'da Code Verify'ın kaynak kodunu yayınlamış durumda.

Uzantı şu anda Chrome ve Edge tarayıcılar için mevcut ancak Firefox sürümü de yolda.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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