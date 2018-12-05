WhatsApp tablet sürümü geliyor!

Facebook’un çatısı altında yer alan WhatsApp, hemen hemen her platformda yer alıyor. Ancak WhatsApp’ın yıllardır iPad ve Android tablet sürümü bulunmuyor. Bunun nedeni ise bu cihazlarda SIM kartın olmaması gösteriliyordu. Ancak bugün gelen bilgilere göre; WhatsApp, tablet sürümü için Beta testlerine başlamış durumda.

WhatsApp’ın tablet sürümünün henüz nasıl çalışacağı bilinmiyor. SIM kartın olmadığı bazı tabletlerde WhatsApp’ı yine kullanamayacaksınız. Ancak ve ancak SIM kart destekli bir tablete sahipseniz WhatsApp’ı kullanabileceksiniz.

WhatsApp 2.18.367 sürümünde yer alan tablet modunun 2019 yılının ilk çeyreği içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

SIM kart destekli popüler tablet modelleri arasında iPadWi-Fi + Cellular yer alıyor. Muhtemelen Türkiye’de WhatsApp’ın tablet sürümünü destekleyecek olan ilk model de bu olacak.

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