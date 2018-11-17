WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!

Messenger'a mesajları geri alma özelliği geldi. Söz konusu özellik öncelikle Messenger'da; Bolivya, Kolombiya, Litvanya ve Polonya gibi ülkelerde aktif hale geldi. Yakın zamanda, söz konusu özellik dünyadaki tüm kullanıcılara hitap edecek.

Bu Facebook'un planlarının sonu değil. Şirket; şifrelenmemiş mesajların veya sohbetlerin tamamının son kullanma tarihlerini ayarlamayı içeren kapsamlı özelliklerini, tüketim tablosuna yerleştirmeyi planlıyor.

Bazı "Yollanmayan Mesajların" yönetimi de, sosyal medya servisinin kontrolü altında. Şirket yöneticilerin paylaşımları, Mark Zuckerberg'in yönlendirmesi sayesinde gizli kalacak. Böylece uzmanlar ve araştırmacılar şirkete ait özel mesajlara ulaşamayacak. Eğer bazı kişilerin özel mesajlarına ulaşsa dahi, özel mesajların şifreli olması bekleniyor.



