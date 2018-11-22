WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Dolandırıcıların bazılarının başvurduğu 0850'li numaralar, kurbanlarına ulaşmak için kolay bir yol olarak görünüyor. 08504737253 de bu numaralardan sadece biri ve kullanıcıları dolandırmak için gece gündüz arama yapılıyor. Kullanıcıların bu tuzağa düşmemesi için telefonu hiç açmamalarında sonsuz fayda var.

Dolandırıcıların yeni numarası: WhatsApp araması

Özellikle Pazar günü sabah erken saatlerde vatandaşları cep telefonları üzerinden rahatsız eden bu numaradan arayan kişiler bant kaydıyla kurbanlarını tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Türk Telekom ya da herhangi bir telekominikasyon şirketinden arıyormuş gibi yapan dolandırıcılar, vatandaşlara faturalarıyla ilgili değişiklik yapması gerektiği uyarısında bulunuyor. Bunun için de bazı direktiflerde bulunuyor.

Dolandırıcıların kullandığı diğer numaralardan bazıları şöyle: 08504737929, 08504737336, 08504737347, 08504737142, 08504737493, 08504737253...

Bazı WhatsApp kullanıcıları gelen aramalara ilişkin şu yorumlarda bulundu:

'Dolandırıcılık yapan insanlar var dikkatli olun' , 'İnternet sözleşmesi için diyorlar ama benim İnternetim bile yok. Ne bire ne ikiye tuşladim. Kapattım yine arıyorlar'