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WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

Dolandırıcıların yeni numarası ortaya çıktı. Son zamanlarda 0850 473 72 53 numaralı hatlardan gelen WhatsApp araması arttı. Bu ve benzeri numaraların dolandırıcılar tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Dolandırıcıların bazılarının başvurduğu 0850'li numaralar, kurbanlarına ulaşmak için kolay bir yol olarak görünüyor. 08504737253 de bu numaralardan sadece biri ve kullanıcıları dolandırmak için gece gündüz arama yapılıyor. Kullanıcıların bu tuzağa düşmemesi için telefonu hiç açmamalarında sonsuz fayda var.

Dolandırıcıların yeni numarası: WhatsApp araması

Özellikle Pazar günü sabah erken saatlerde vatandaşları cep telefonları üzerinden rahatsız eden bu numaradan arayan kişiler bant kaydıyla kurbanlarını tuzağa düşürmeye çalışıyor.
Türk Telekom ya da herhangi bir telekominikasyon şirketinden arıyormuş gibi yapan dolandırıcılar, vatandaşlara faturalarıyla ilgili değişiklik yapması gerektiği uyarısında bulunuyor. Bunun için de bazı direktiflerde bulunuyor.
Dolandırıcıların kullandığı diğer numaralardan bazıları şöyle: 08504737929, 08504737336, 08504737347, 08504737142, 08504737493, 08504737253...
Bazı WhatsApp kullanıcıları gelen aramalara ilişkin şu yorumlarda bulundu:
'Dolandırıcılık yapan insanlar var dikkatli olun' , 'İnternet sözleşmesi için diyorlar ama benim İnternetim bile yok. Ne bire ne ikiye tuşladim. Kapattım yine arıyorlar'
'Sürekli arayıp yüksek fatura ödememeniz için internet sözleşmenizi yenileyin diyor kişisel bilgiler peşinde dolandırıcı bir numara int sağlayıcılarla ilgisi yok.'
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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu numaraları biliyorsunuz ve ararlarsa açmayın diyorsunuz, kardeşim bu numaralar türk hattı numarası, dolandırıcı numarası diye tespit edebiliyorsan kullanıma kapatın, tamamen iptal edin olsun bitsin, neden vatandaşı uyarıyorsun ki, çözümü size ait..
DOĞRUMU BU DOĞRU İSE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI NİYE ENGELLEMİYOR
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