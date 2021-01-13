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WhatsApp'tan büyük Google hatası!

13.01.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'tan büyük Google hatası!

Gizlilik sözleşmesi kararı ile tartışmaların odağı haline gelen WhatsApp'ın önemli bir hataya imza attığı ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre bazı WhatsApp gruplarının davet bağlantıları arama motoru Google'da görüldü.

WhatsApp son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Facebook'a bağlı bir şirket olan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesi kararı ile kullanıcı verilerinin Facebook'a ve Facebook'a bağlı şirketlerle paylaşacağını belirtmişti. Bu durum, birçok kullanıcının tepkisini çekmiş ve Telegram, Signal ve BiP gibi uygulamalara büyük göç yaşanmasına neden olmuştu. Şimdi ise WhatsApp odaklı bir hata gün yüzüne çıktı.

ÖZEL WHATSAPP GRUPLARI TEKRAR GOOGLE'DA

Gadgets 360 tarafından keşfedilen hataya göre, bazı WhatsApp grup sohbetlerinin davet linkleri Google'da indekslendi. Diğer bir deyiş ile WhatsApp'taki grup sohbetlerinin davet linki Google arama sayfasında görüldü. Böylece özel WhatsApp grupları, özel kalmaları gerekirken, söz konusu hata yüzünden birçok kullanıcı tarafından erişilebilir hale geldi.

WhatsApp grup hatası

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

GEÇTİĞİMİZ YIL YAŞANMIŞTI

WhatsApp aynı sorunu geçtiğimiz yıl da yaşamış, Google arama sonuçlarında WhatsApp gruplarının davet linki sıralanmıştı. Bu hata yüzünden birçok WhatsApp grubuna erişim sağlanabilmişti. Şirket, kısa bir süre sonra ise sorunun çözüldüğünü duyurmuştu. The Economic Times'ın haberine göre ise WhatsApp bir kez daha yaşanan söz konusu sorunun tekrar çözüldüğünü açıklamış durumda.

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