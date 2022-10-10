WhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyor

WhatsApp, yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmayı sürdürüyor. Özellikle geçtiğimiz haftalar WhatsApp adına oldukça hareketli geçti. Çünkü önce WhatsApp'ın beta sürümlerinde bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolar için ekran görüntüsü engelleme özelliği görüldü. Daha sonra ücretli WhatsApp imkanı tanıyan ve işletmeleri için isteğe bağlı bir abonelik planı olan WhatsApp Premium'un kanıtları bulundu. Şimdi ise WhatsApp'ın çevrimdışı özelliğinin tüm kullanıcılara açılacağı söyleniyor. Ancak bundan daha büyük bir sürpriz WhatsApp'ın son beta sürümlerinde karşımıza çıktı.

1024'E KADAR KATILIMCI GRUPLARA EKLENEBİLECEK

WhatsApp gruplara halihazırda 512 kişi eklenebiliyor. Ancak WABetaInfo'nun aktardığına göre, bazı şanslı beta sürüm kullanıcıları 1024'e kadar katılımcıyı gruplara ekleme yeteneğine kavuştu. Böylece WhatsApp gruplara katılabilecek kişi sayısını iki katına çıkarttı.

WhatsApp'ta 1024 kişiye kadar katılımcıyı gruba ekleme özelliği, Android ve iOS için WhatsApp beta sürümünde mevcut olan ve belirli sayıda beta test kullanıcısı ile sınırlanan bir özellik. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise henüz bilinmiyor.

