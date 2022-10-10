HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyor

WhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyor

10.10.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşletmeler için isteğe bağlı bir abonelik planı olan WhatsApp Premium'u beta olarak sunmaya başlayan WhatsApp durmuyor. WhatsApp şimdi de büyük bir sürprizle karşımıza çıktı. Görenleri sevindirecek o sürpriz, WhatsApp'ın iOS ve Android için yayınlanan beta sürümlerde bulundu.

WhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyor

WhatsApp, yeni özelliklerini kullanıcılarına sunmayı sürdürüyor. Özellikle geçtiğimiz haftalar WhatsApp adına oldukça hareketli geçti. Çünkü önce WhatsApp'ın beta sürümlerinde bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve videolar için ekran görüntüsü engelleme özelliği görüldü. Daha sonra ücretli WhatsApp imkanı tanıyan ve işletmeleri için isteğe bağlı bir abonelik planı olan WhatsApp Premium'un kanıtları bulundu. Şimdi ise WhatsApp'ın çevrimdışı özelliğinin tüm kullanıcılara açılacağı söyleniyor. Ancak bundan daha büyük bir sürpriz WhatsApp'ın son beta sürümlerinde karşımıza çıktı.

Ücretli WhatsApp gerçek oldu: Karşınızda WhatsApp Premium! Çok merak edilen özellikleri ortaya çıktıÜcretli WhatsApp gerçek oldu: Karşınızda WhatsApp Premium! Çok merak edilen özellikleri ortaya çıktı

1024'E KADAR KATILIMCI GRUPLARA EKLENEBİLECEK

WhatsApp gruplara halihazırda 512 kişi eklenebiliyor. Ancak WABetaInfo'nun aktardığına göre, bazı şanslı beta sürüm kullanıcıları 1024'e kadar katılımcıyı gruplara ekleme yeteneğine kavuştu. Böylece WhatsApp gruplara katılabilecek kişi sayısını iki katına çıkarttı.

WhatsApp grup katılımcı sayısı

WhatsApp'ta 1024 kişiye kadar katılımcıyı gruba ekleme özelliği, Android ve iOS için WhatsApp beta sürümünde mevcut olan ve belirli sayıda beta test kullanıcısı ile sınırlanan bir özellik. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise henüz bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler geldiÇok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler geldi
Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'Kuyruk 38 kilometreye ulaştı! 'İnsanlıktan çıktık, tuvaletimizi bile yapamıyoruz'
Çevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunçÇevredekiler kurtarmaya çalıştı! Terastan aşağı sarktı sonrası korkunç
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.