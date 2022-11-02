HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'tan çevrimiçi devrimi! Resmen açıklandı: Kullanıcılara 'oh be' dedirtecek

WhatsApp'tan çevrimiçi devrimi! Resmen açıklandı: Kullanıcılara 'oh be' dedirtecek

02.11.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Son olarak WhatsApp'a yeni bir özellik daha eklendi. Bu özellik daha önce beta sürümlerde görülmüştü ancak şimdi WhatsApp tarafından resmen açıklandı. Bu özellik ile birlikte WhatsApp'ta çevrimdışı görünmek mümkün hale geldi. Çevrimiçi bilgisini gizleyen yeni özellik, gizliliğini sağlamak isteyen kullanıcılara oh be dedirtecek. Peki WhatsApp 'ta çevrimiçi görünme nasıl kapatılır? WhatsApp'ta çevrimdışı nasıl olunur? İşte bilmeniz gereken her şey!

WhatsApp'tan çevrimiçi devrimi! Resmen açıklandı: Kullanıcılara 'oh be' dedirtecek

WhatsApp durmuyor, yeni özelliklerini peş peşe sunuyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan platform, yeni özelliklerle kullanıcılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Son olarak bu amaca uygun bir şekilde, "Bir Kez Görüntülenen Mesajlar için Ekran Görüntüsü Alınmasını Engelleme" özelliğini duyuran WhatsApp şimdi yeni bir özelliği daha resmen açıkladı. Bu özellik, WhatsApp'ta çevrimiçi görünmek istemeyen kullanıcılara 'oh be' dedirtecek. İsterseniz lafı fazla uzatmadan, WhatsApp'ın yeni özelliğinin detaylarına geçelim.

WHATSAPP'TAN DEVRİM GİBİ ÖZELLİK!

WhatsApp, adeta bir devrim yaparak 'çevrimiçi' bilgisini gizleme özelliği getirdi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, çevrimiçi bilgisini gizleyebilecek. Yani WhatsApp'ta çevrimiçi görünme kapatılabilecek. Böylece çevrimiçi görünmek istemeyen kullanıcılar yeni özellikle bunu gerçekleştirebilecek.

WhatsApp resmi blog sitesinde yaptığı açıklamada "Çevrimiçi Olduğunuzda Sizi Kimlerin Görebileceğini Seçin" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşlarımızın veya ailemizin çevrimiçi olduğunu görmek, birbirimize bağlı hissetmemize yardımcı olur, ancak hepimizin WhatsApp'ımızı özel olarak kontrol etmek istediğimiz zamanlar olmuştur. Çevrimiçi görünürlüğünüzü gizli tutmak istediğiniz anlar için, çevrimiçi olduğunuzda sizi kimlerin görebileceğini ve göremeyeceğini seçme özelliğini sunuyoruz. "

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun" WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

WHATSAPP'TA ÇEVRİMİÇİ BİLGİSİ NASIL KAPATILIR?

Aşağıda yer alan ekran görüntüleri, WhatsApp'ın yeni çevrimiçi gizleme özelliğini kazanmış bir WhatsApp hesabından alındı. Bu ekran görüntüleri, "WhatsApp'ta çevrimiçi bilgisi nasıl kapatılır?" sorusunu cevaplamamıza yardımcı olacak.

WhatsApp iç

İşte WhatsApp'ta çevrimiçi bilgisini kapatmak için yapmanız gerekenler;

1) WhatsApp'a girin
2) WhatsApp Ayarlar'ına gelin ve Gizlilik'i seçin.
3) Son Görülme ve Çevrimiçi seçeneğine tıklayın
4) "Son Görülme Bilgimi Kimler Görebilir" kısmında yer alan "Herkes", "Kişilerim", "Şunlar Hariç Kişilerim" ve "Hiç Kimse" seçeneklerinden size uygun olanı seçin.
5) Daha sonra "Çevrimiçi Olduğumu Kimler Görebilir" kısmından "Son Görülme Bilgisiyle Aynı"yı seçin. Böylece Son görülmenizi kimler görebiliyorsa, çevrimiçi bilginizi de onlar görebilecek. Son görülme bilgisini değiştirerek kimlerin çevrimiçi bilginizi görebileceğini seçebilirsiniz.
6) Örneğin; "Son Görülme Bilgimi Kimler Görebilir" kısmında "Herkes"i, "Çevrimiçi Olduğumu Kimler Görebilir" kısmından da "Son Görülme Bilgisiyle Aynı"yı seçerseniz çevrimiçi olduğunuzu hiç kimse göremeyecektir.

Eğer "Son Görülme ve Çevrimiçi" seçeneği sizde gözükmüyorsa, bunun yerine sadece "Son Görülme" seçeneği varsa bu özelliğin henüz sizin için kullanılabilir hale gelmediğini gösteriyor olabilir. Ancak hemen endişelenmeyin. Çünkü bu özellik, bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

BİR ÖZELLİK DAHA

Öte yandan WhatsApp, gruplardan sessizce ayrılmaya yarayacak yeni bir özellik daha duyurdu. Bu özellikle herkesin fark etmesine gerek kalmadan bir gruptan gizlice çıkabileceksiniz. Artık ayrılırken tüm grup yerine sadece yöneticiler bilgilendirilecek. Bu özellik ise bu ay tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bunu beklemiyorlardı! Yeni iPhone 14'lerin üretimi aksayabilirBunu beklemiyorlardı! Yeni iPhone 14'lerin üretimi aksayabilir
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Bu konuşmamı farklı şekilde yapacağım'
Çavuşoğlu'ndan net sözler: İadesini istiyoruz!Çavuşoğlu'ndan net sözler: İadesini istiyoruz!
Anahtar Kelimeler:
whatsapp

En Çok Okunan Haberler

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

İnşaat alanında cesetler bulundu! Dikkat çeken 'metal para' detayı

İnşaat alanında cesetler bulundu! Dikkat çeken 'metal para' detayı

Danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

Danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

WhatsApp'a çıldırtan özellik! "Arkadaşlar geçmiş olsun"

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

Şifa kaynağı: Cinsel gücü artırıyor, akciğeri temizliyor

İlginizi Çekebilir

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.