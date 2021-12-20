WhatsApp'tan "daha fazla güç verecek" yeni özellik!

WhatsApp, mesajlaşmayı kolaylaştıran yeni özellikler geliştirmeyi sürdürüyor. WhatsApp geliştirmekte olduğu özellikleri ise genellikle gelecekteki bir güncelleme ile herkese açık bir şekilde yayınlamayı planlıyor. Şimdi ise WhatsApp'ın yine yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ve bunu gelecekteki bir güncelleme ile kullanıcılara sunmayı planladığı ortaya çıktı. Bu özellik, WhatsApp'taki grup yöneticilerini yakından ilgilendiriyor.

GRUP YÖNETİCİLERİNE WHATSAPP'TAN MESAJ SİLME MÜJDESİ

Android için WhatsApp beta 2.2.22.1.1 güncellemesinde, WhatsApp'ta grup yöneticilerinin herhangi bir mesajı silmelerini sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı fark edildi. Yani grup yöneticileri, grup içerisinde istedikleri mesajları silebilecek. WABetaInfo'nun paylaştığı görüntüye göre, WhatsApp grupta bir mesajı kimin sildiğini de gösterecek.

YARDIMCI OLACAK

Bu özellik, daha fazla güce sahip oldukları için yöneticilerin WhatsApp gruplarını yönetmelerine yardımcı olacak. Ancak bu özellik geliştirme aşamasında olduğu için ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

