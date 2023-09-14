WhatsApp'tan dikkat çeken özellik! Türkiye'de de bazı kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı

WhatsApp'ın merakla beklenen Kanallar özelliğiyle ilgili yeni gelişme! Meta, kanalları 150'den fazla ülkeye genişlettiğini duyurdu. WhatsApp Kanallar, Türkiye'de de bazı kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı.

WHATSAPP'IN KANALLAR ÖZELLİĞİ NEDİR?

Kanallar sayesinde WhatsApp kullanıcıları, önemsedikleri kişi ve kuruluşlardan güncellemeler alabiliyor. Kullanıcılar önemsedikleri kişi ve kuruluşların son güncellemelerini doğrudan WhatsApp'ta takip edebiliyor.

YERİ "DURUM" SEKMESİ

Kanallar, adı "Güncellemeler" olarak değiştirilen "Durum" sekmesinde yer alıyor. Bu bölümde kullanıcılar, WhatsApp tarafından önerilen kanallar arasından yeni kanalları takip edebiliyor veya keşif yapabiliyorlar.

WhatsApp yayınladığı blog yazısında ise kanalların, sohbetlerden ayrı olduğunu, diğer takipçilerin, kimleri takip ettiğinizi göremeyeceğini, ayrıca hem yöneticilerin hem de takipçilerin kişisel bilgilerini koruyacaklarını söyledi.

GÜNCELLEMELER DE YAPILDI

On ülkedeki başlangıç sürecinde çok fazla olumlu görüş aldıklarını belirten WhatsApp, kanalları dünya genelinde kullanıma sunarken "İyileştirilmiş Dizin", "İfadeler", "Düzenleme" ve "İletme" güncellemeleri de yaptıklarını duyurdu. Bu güncellemeler ile ilgili detaylar ise şöyle:

İyileştirilmiş Dizin: kullanıcılar artık takip edebilecekleri kanalları, otomatik olarak ülkesine göre filtrelenmiş şekilde bulabiliyor. Ayrıca en yeni, en aktif ve takipçi sayısına göre en popüler kanalları da görebiliyorlar.

İfadeler: Kullanıcılar ifade simgelerini kullanarak tepki verebiliyor ve toplam ifade sayısını görebiliyorlar. Bırakılan ifadeler takipçilere gösterilmiyor.

Düzenleme: Yakında yöneticiler 30 gün boyunca Güncellemelerinde değişiklik yapma imkanına kavuşacak. WhatsApp, bu sürenin sonunda ise Güncellemeleri sunucularından otomatik olarak sileceğini söyledi.

İletme: Bir Güncellemeyi bir sohbete veya gruba ilettiğinizde, paylaşımınızda insanların daha fazla bilgi alabilmesi için kanalın bağlantısı da yer alacak.

WhatsApp önümüzdeki aylarda, isteyen herkesin kanal oluşturmasına da imkan vereceğini açıkladı.

WhatsApp dün itibarıyla kanalları kullanıma sunmaya başladı ancak tüm WhatsApp hesaplarının bu özelliği almasının birkaç hafta süreceği öne sürülüyor.

