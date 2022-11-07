WhatsApp'tan dikkat çeken yenilik! Görenler yararlı bulacak: Facebook ve Instagram detayı...

WhatsApp son zamanların en çok konuşulan sosyal medya platformlarından biri oldu. Bunun en büyük sebeplerinden biri, iOS ve Android uygulamaları bulunan WhatsApp'ın WhatsApp çevrimiçi bilgisini gizleme özelliği sunmasıydı. Bu özellik, birçok kullanıcı tarafından bir devrim olarak kabul edildi. Kimileri bu özelliği yararlı bulurken, kimileri de iyi bir özellik olmadığından bahsetti. WhatsApp'ın daha birçok yeniliğe imza atacağı düşünülürken, WhatsApp Business'ın beta sürümünde keşfedilen bir yenilik dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İŞTE WHATSAPP'IN DİKKAT ÇEKEN YENİLİĞİ!

WABetaInfo'nun aktardığına göre WhatsApp, işletmeleri yeni müşteriler getirmek için hesaplarını Facebook ve Instagram'a bağlanmaya zorluyor. WhatsApp'ın şimdi işletmelere yeni müşteriler kazanmanın bir yolunu önermek adına yeni bir uygulama içi banner sunduğu belirtildi.

Bu yenilik, uygulamanın en güncel beta sürümlerinden birini kullanan ancak WhatsApp hesabını Facebook ve Instagram'a bağlamayan bazı işletmeleri yakından ilgilendirecek.

Daha önce WhatsApp'ın işletmeler için bir tür araçlar sekmesi yayınladığı görülmüştü.

Aktarılanlar göre yeni uygulama içi banner ise WhatsApp Business'ı açarken görünecek ve işletmelere hesaplarını Facebook veya Instagram'a bağlayarak yeni müşterilere ulaşmanın bir yolunu önerecek. Şirketlerin hesaplarını bağladıktan sonra, bu platformlarda reklam yayınlayarak yeni takipçilere ulaşabileceği aşikar.

Kaynak, yanlış bilgilendirmeyi önlemek için bu konuda "Bu reklamların yalnızca Facebook ve Instagram'da görüneceğini unutmayın. WhatsApp, gelecek için uygulamalarında herhangi bir reklam türünü test etmiyor" diyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...

Yeni uygulama içi banner, Android ve iOS için WhatsApp Business'ın en yeni beta sürümlerinden birini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde bunun daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.