WhatsApp'tan fotoğraf gönderenlere güzel haber!

WhatsApp'tan fotoğraf gönderenler güzel haber! WABetaInfo'nun iddiasına göre; iOS ve Android beta sürümlerinde HD fotoğraf gönderme özelliğini kullanıma sundu. Kaynak tarafından fotoğraf gönderirken kullanıcı deneyimini iyileştiren bu özelliğin şu anda bazı beta tester'lara sunulduğu söylendi.

ORTAYA ÇIKTI: WHATSAPP İÇİN HD FOTOĞRAF GÖNDERME ÖZELLİĞİ!

WABetaInfo'nun aktardığı kadarıyla;

"Aşağıdaki görüntüsünde görebileceğiniz gibi, fotoğraf gönderirken daha iyi bir kalite seçmek mümkün oluyor. Seçenek yalnızca büyük boyutlu bir fotoğraf seçtiğinizde görünüyor.

Bu, fotoğrafları orijinal kalitelerinde gönderebileceğiniz anlamına gelmiyor, çünkü bu seçenek görüntü boyutlarını koruyor, ancak görüntüye yine de hafif bir sıkıştırma uygulanıyor.

Ayrıca, herhangi bir fotoğraf için varsayılan seçenek her zaman "Standart kalite" olarak karşımıza çıkıyor. Bu, daha iyi bir kalitede yeni bir fotoğraf paylaşmak istediğiniz her sefer HD seçeneğini seçmeniz gerektiği anlamına geliyor.

"Yüksek kalite" seçeneğini seçerek bir fotoğraf gönderdiğinizde, bu fotoğraf yüksek kaliteli bir fotoğraf olarak işaretleniyor, böylece mesaj balonuna otomatik olarak yeni bir etiket ekleniyor. Bu etiket, alıcının, fotoğrafın, bu özellik kullanılarak gönderilen bir fotoğraf olduğunu anlamasına da yardımcı oluyor.

Bu özelliğin sohbetlerinizde paylaşılan görüntülerle sınırlı olduğunu belirtmek gerekiyor."

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA İSE...

Kaynağa göre, HD fotoğraf gönderme özelliği, Google Play Store'dan Android için WhatsApp beta'nın en son sürümünü ve TestFlight uygulamasından iOS için WhatsApp beta'yı yükleyen bazı beta test kullanıcılarına sunuldu.

Önümüzdeki haftalarda ise daha da fazla kişiye sunulması bekleniyor.

