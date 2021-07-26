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WhatsApp'tan fotoğraf gönderenlere yeni özellik! Artık hayal değil

26.07.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'tan farklı kalitede fotoğraf göndermek artık hayal değil. WhatsApp'ın şimdilik test ettiği özellik ile WhatsApp'tan göndereceğiniz fotoğrafların kalitesini 3 farklı seçenek arasından seçebileceksiniz.

WhatsApp'tan fotoğraf gönderenlere yeni özellik! Artık hayal değil

WhatsApp'tan fotoğraf göndermek isteyenler, bunu kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Ancak WhatsApp gönderilen fotoğraflara belirli oranda sıkıştırma uyguladığı için fotoğrafları orijinal kalitede göndermek pek mümkün olmuyor. Kimi zaman kullanıcılar, fotoğrafları belge olarak yollayarak bu sorunun üstesinde gelebiliyorlar. Ancak görünüşe bakılırsa WhatsApp'ın yeni bir özelliği var.

WHATSAPP'TA KALİTEYE SİZ KARAR VERECEKSİNİZ

WhatsApp, kullanıcıların farklı kalitede fotoğraflar göndermesi için adım attı. Buna göre, WhatsApp'a yüklenecek medyanın kalitesine karar verebileceksiniz. WhatsApp bunun için 3 farklı seçenek sunuyor.

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YAKLAŞIK YÜZDE 80'İNİ KORUYACAK

WhatsApp'ın "Medya Yükleme Kalitesi" seçeneğinde yukarıda bahsettiğimiz 3 seçenek yer alacak. Bu seçenekler; "Otomatik", "En İyi Kalite" ve "Veri Tasarrufu" olarak sıralanacak.

WhatsApp Medya yükleme kalite seçeneği

En İyi Kalite, fotoğrafların orijinal kalitede gönderildiği anlamına gelmese de, fotoğrafları daha az sıkıştıracak ve orijinal kalitenin yaklaşık yüzde 80'ini koruyacak. Veri Tasarrufu ise adı üzerinde, fotoğrafları daha fazla sıkıştıracak ve internet kullanımınızın kısıtlı olduğu durumlarda oldukça kullanışlı olacak.

WHATSAPP NE ZAMAN KULLANIMA SUNACAK?

WhatsApp, farklı kalite seçeneklerini belirli beta test kullanıcıları için kullanıma sundu. WhatsApp Ayarları > Saklama Alanı ve Veri bölümünde “Medya Yükleme Kalitesi” adlı yeni bir seçenek görürseniz, bu özelliğin sizin için de kullanılabilir olduğunu anlayabilirsiniz.

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WhatsApp yeni özelliğini çok yakın bir zamanda tüm kullanıcılara açması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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