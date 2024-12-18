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WhatsApp’tan gelen aramalar neden görünmüyor ne yapmalıyım, çözümü nedir? WhatsApp’tan gelen aramalar nasıl görülür? WhatsApp’tan gelen aramaların görünmeme sorunu ve çözümü

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.12.2024 19:08
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Günümüzde kullanımı yaygın olan birçok farklı mesajlaşma platformu vardır. Bu platformlarından biri WhatsApp platformu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu platformu kullanan bazı kişiler, platform üzerinden arama yapıldığında bu aramaların ekranda görünmemesi sorunu ile karşılaşabilmektedir. Peki, WhatsApp’tan gelen aramalar neden görünmüyor ne yapmalıyım, WhatsApp’tan gelen aramalar nasıl görülür, gelen aramaların görünmeme sorunu ve çözümü nedir?

WhatsApp’tan gelen aramalar neden görünmüyor ne yapmalıyım, çözümü nedir? WhatsApp’tan gelen aramalar nasıl görülür? WhatsApp’tan gelen aramaların görünmeme sorunu ve çözümü

WhatsApp platformunu kullanan bazı kişiler, zaman zaman bu platformla ilgili birtakım problemlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu problemlerden biri, başka kullanıcıların platform üzerinden yaptıkları aramaların ekrana düşmemesidir. WhatsApp’tan gelen aramaların görünmemesi, kullanıcılar için son derece rahatsız edici bir durumdur. Bu sorunun altında yatan pek çok sebep olabilmektedir. Bu yüzden “WhatsApp’tan gelen aramalar neden görünmüyor?” konusunun detaylı olarak ele alınması önemlidir.

WhatsApp’tan gelen aramalar nasıl görülür?

Dünya genelinde kullanılan, anlık mesajlaşma ve iletişim kurma hizmeti sunan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalardan biri WhatsApp Messenger uygulamasıdır. Bu uygulama üzerinden kişiler birbirleriyle yazılı iletişime geçebilmekte ve sesli ya da görüntülü olarak arama yapabilmektedir.

WhatsApp kullanıcılarının bazıları uygulama aracılığıyla gelen aramaların ekranda görünmemesi problemi ile karşılaşmaktadır. Aramaların ekranda görünmemesinin altında yatan çeşitli nedenler vardır. Bu sorun kullanılan cihazın işletim sistemiyle ilgili olabileceği gibi uygulama ayarlarının doğru yapılmamasıyla ilgili de olabilmektedir. Uygulamaya belirli dönemlerde güncelleme gelmektedir. Bu güncellemelerin yapılmaması da aramaların görünmemesine yol açabilmektedir.

WhatsApp’tan gelen aramalar neden görünmüyor ne yapmalıyım, çözümü nedir?

WhatsApp uygulaması sık kullanılan haberleşme araçlarından biri olarak bilinmektedir. Bu uygulama üzerinden kullanıcılar başkalarıyla görüntülü ya da sesli arama başlatabilmekte, sesli veya görüntülü mesaj gönderebilmekte ve anlık olarak yazışabilmektedir. Bu uygulamada bazı dönemlerde birtakım sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Kullanıcıların en sık karşılaştığı sorunlardan biri gelen aramaların görünmemesidir. WhatsApp’tan gelen aramaların görünmeme sorunu ve çözümü için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • İnternet bağlantısının olmaması gelen aramaların görünmemesine neden olabilir. Bu yüzden öncelikli olarak internet bağlantınızı kontrol ediniz.
  • Mobil cihazın işletim sistemi ile uygulamanın sürümü arasında bir uyumsuzluk varsa bu uyumsuzluğu gidermek için güncelleme yapılabilir.
  • Cihazın saatlerce açık kalması bazen uygulamaların çalışmamasına neden olabilir. Cihazı kapatıp açarak, aramaların gelip gelmediğine bakabilirsiniz.
  • Uygulama ayarlarının doğru yapılmaması ve bildirimlerin kapalı olması da bu sorunun görünmesine sebebiyet verebilir.
  • Mobil cihazınız üzerinden “Ayarlar" > "Bildirimler" > "Uygulamalar" > "WhatsApp” sıralamasını takip ederek, uygulama bildirimlerini açabilirsiniz.
  • Mobil cihazlarda başkaları tarafından aranmamak için “Rahatsız Etmeyin Modu” kullanılır. Bu modun açık olup olmadığına bakınız. Eğer açıksa kapatınız.
  • WhatsApp uygulamasına giriş yapıp, “Ayarlar" > "Bildirimler" > "Aramalar” adımlarını izleyerek, arama bildirimlerinin açık olup olmadığını denetleyiniz.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp arama
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