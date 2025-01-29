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WhatsApp’tan gelen fotoğraflar galeride gözükmüyor, ne yapmalıyım? WhatsApp’tan gelen fotoğrafların galeride gözükmemesi nasıl düzeltilir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.01.2025 19:02
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WhatsApp anlık mesajlaşma uygulaması, akıllı cep telefonlarında kullanılan uygulamalar arasında bulunmaktadır. Bu uygulama içinde kişiler birbirlerine fotoğraf, mesaj, link gibi birçok farklı içerik gönderebilmektedir. Bazen kullanıcılar kendilerine gelen fotoğrafların galeride gözükmemesi sorunu ile karşılaşabilmektedir. Peki, WhatsApp’tan gelen fotoğraflar galeride gözükmüyor, ne yapmalıyım, WhatsApp’tan gelen fotoğrafların galeride gözükmemesi nasıl düzeltilir?

WhatsApp’tan gelen fotoğraflar galeride gözükmüyor, ne yapmalıyım? WhatsApp’tan gelen fotoğrafların galeride gözükmemesi nasıl düzeltilir?

WhatsApp uygulaması içinde yer alan özellikler, kullanıcıların uygulamayı daha konforlu bir şekilde kullanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama içinde insanlar birbirlerine gönderdikleri fotoğraf, video gibi medya içeriklerini istedikleri zaman galeri bölümüne kaydedebilmektedir. Fakat bazı kullanıcılar uygulamadan gelen fotoğrafların galeride gözükmemesi problemine rastlayabilmektedir. Bu problem basit bir nedenden kaynaklı olabileceği gibi farklı nedenleri de içerebilmektedir.

WhatsApp’tan gelen fotoğraflar galeride gözükmüyor, ne yapmalıyım?

WhatsApp üzerinden kullanıcılar yaygın olarak birbirlerine çeşitli fotoğraflar yollamaktadır. Bu fotoğraflar normal şartlarda uygulamanın varsayılan seçeneği göz önünde bulundurularak, otomatikman galeri kısmına kaydedilmektedir. Ancak bazı zamanlarda kişiler sohbet esnasında gelen fotoğrafları galeride görememektedir. Bu duruma neden olabilecek birçok farklı faktör mevcuttur. Genel olarak uygulamadan gelen fotoğrafların galeride gözükmesini engelleyen faktörler şunlardır:

  • WhatsApp uygulamasını kullanırken güçlü bir internet bağına sahip olunmaması, fotoğrafların galeride gözükmemesi sorununu ortaya çıkarabilir.
  • Uygulama ayarlarında medya dosyalarını galeriye kaydetme özelliğini kapattıysanız, bu durum fotoğrafların gözükmemesine yol açabilir.
  • Uygulamayı kullandığınız cihazınızın galeri kısmının depolama alanı dolmuş olabilir.
  • Uygulama üzerinden size gelen fotoğrafı gönderen kişi hemen sildiyse bu durum fotoğrafın galeriye kaydedilmesini engelleyebilir.
  • Eğer veri tasarruf modunu aktif hâle getirdiyseniz, bu moddan kaynaklı gelen fotoğraflar cihazınıza doğrudan kaydedilmeyebilir.

WhatsApp’tan gelen fotoğrafların galeride gözükmemesi nasıl düzeltilir?

Dünya çapında çok sayıda kişinin iletişime geçmek niyetiyle kullandığı uygulamalardan biri WhatsApp uygulaması olarak bilinmektedir. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar birbirlerinden haber alabilmekte ve birbirleri ile etkileşime girebilmektedir. Ancak bazen uygulamayı kullanan bireyler gelen fotoğrafların galeride gözükmemesi durumuyla karşı karşıya kalabilir. Bu sorunu çözmek için birçok farklı yöntem uygulanabilmektedir. WhatsApp’tan gelen fotoğrafların galeride gözükmemesi sorunu ve çözümü için izleyebileceğiniz adımlar genel olarak şu şekildedir:

  • Uygulamadan gelen fotoğrafların galeriye indirilebilmesi için internet ağına gereksinim duyulur. İnternet bağlantınızın zayıf olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.
  • WhatsApp uygulamasından gelen fotoğrafların galeride gözükebilmesi için kaydetme özelliğini aktif etmeniz gerekmektedir. Eğer özellik kapalıysa açık hâle getiriniz.
  • Veri tasarrufu modu kullanılırken gelen fotoğraflar otomatik olarak galeri kısmına düşmemektedir. Bu modun açık olup olmadığına bakınız.
  • Kullandığınız cihazın depolama alanında yer yoksa video, fotoğraf gibi gerekli görmediğiniz verileri siliniz.
  • Uygulama üzerinden fotoğrafı gönderen kişinin bu fotoğrafı “Herkesten sil” seçeneğini kullanıp kullanmadığını kontrol ediniz. Eğer bu seçeneği kullandıysa fotoğrafın galeride gözükmesi mümkün değildir.
Anahtar Kelimeler:
whatsapp Fotoğraf galeri
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