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WhatsApp’tan gelen fotoğrafları galeriye kaydetme nasıl kapatılır? WhatsApp’ın medya dosyalarını telefonunuza kaydetmesi nasıl engellenir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
10.01.2025 19:00
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Dünyada birçok kişinin haberleşmek ve iletişimde kalmak için kullandığı uygulamalardan biri WhatsApp’tır. Sıklıkla mobil cihazlarda kullanılan bu uygulama, istenildiği takdirde diğer teknolojik cihazlarda da kullanılabilmektedir. Bazı kişiler uygulama içinde gönderilen fotoğrafların galeri kısmına kaydedilmesini istemeyebilmektedir. Peki, WhatsApp’tan gelen fotoğrafları galeriye kaydetme nasıl kapatılır, WhatsApp’ın medya dosyalarını telefonunuza kaydetmesi nasıl engellenir?

WhatsApp’tan gelen fotoğrafları galeriye kaydetme nasıl kapatılır? WhatsApp’ın medya dosyalarını telefonunuza kaydetmesi nasıl engellenir?

WhatsApp bünyesinde kullanıcılara birçok farklı özellik sunulmaktadır. Bu özellikler arasında sesli arama, görüntülü görüşme, sesli mesaj gönderme ya da görüntülü mesaj yollama gibi özellikler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra insanlar birbirlerine çeşitli video ve fotoğraf gibi medya içerikleri de gönderebilmektedir. Ancak bazı kullanıcılar başkalarından gelen fotoğrafların galeriye düşmesinden rahatsız olabilir. Bunun için gelen medya dosyalarını galeriye kaydetme özelliğinin kapatılması gerekir.

WhatsApp’tan gelen fotoğrafları galeriye kaydetme nasıl kapatılır?

Uygulamada kişilerin sohbetine gelen fotoğraflar doğrudan kullanılan cihazın galeri bölümüne kaydedilmektedir. Kullanıcılar isterlerse kaydetme özelliğini devre dışı bırakabilir ve gelen fotoğrafların galeri kısmına kaydedilmesi engelleyebilir. Fotoğrafların çok sık gönderilmesi ve galeride birikmesi bazen cihazın depolama alanının dolmasına neden olabilmektedir. Depolama alanında yeteri kadar boş alan kalmadığı zaman hem cihazın çalışmasında hem de uygulamanın açılmasında çeşitli problemler görülebilmektedir. Bu yüzden birçok kullanıcı uygulamadan gelen fotoğrafların galeriye kaydedilmesini istemeyebilmektedir.

WhatsApp’ın medya dosyalarını telefonunuza kaydetmesi nasıl engellenir?

Kullanıcılar bazen uygulama içinde arkadaşlarından ya da tanıdıklarından çok fazla fotoğraf alabilmektedir. Bu durum cihazın galeri bölümünün dolmasına sebep olmaktadır. WhatsApp’tan gelen medya dosyalarını mobil cihazlarına kaydedilmesini istemeyen kullanıcılar birkaç basit adımı uygulayarak, bu isteklerini gerçekleştirebilir. Bu uygulanacak basit adımlar Android ve iOS mobil cihazlarda farklı olabilir. Bu bağlamda iOS mobil cihazlar üzerinden WhatsApp’tan gelen fotoğrafları galeriye kaydetme özelliğini kapatmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Belli bir sohbetten ya da gruptan gelen fotoğrafların galeriye kaydedilmesini engellemek için öncelikli olarak “Sohbetler” bölümüne giriş yapınız.
  • Bireysel sohbetler için o kişinin ismine, grup sohbetleri için o grubun ismine tıklayınız. Ardından “Fotoğrafları Kaydet” kısmına basınız.
  • Karşınıza “Her zaman, Asla ve Varsayılan” olmak üzere 3 seçenek çıkacaktır. Bu seçeneklerden “Asla” kısmına tıklayarak, işlemi tamamlayabilirsiniz.
  • Eğer hem kişi hem de grup sohbetlerinden gelen fotoğrafların galeriye kaydedilmesini engellemek isterseniz, önce uygulamanın “Ayarlar” bölümüne giriş yapınız.
  • Ardından sırasıyla “Sohbetler > "Fotoğrafları Kaydet” kısmına tıklayıp, bu kısmı kapatınız.

Android cihazlar üzerinden uygulamadan gelen fotoğrafların galeriye kaydetme özelliğini kapatmak için ise şu adımlar izlenmelidir:

  • Uygulamada bulunan tüm sohbetlerden gelen fotoğrafların galeriye kaydedilmesini istemiyorsanız, öncelikle üç nokta simgesine basınız.
  • Sonrasında “Ayarlar" > "Sohbetler" > "Medya görünürlüğü” kısmına gelerek, bu kısmı devre dışı bırakınız.
  • Grup veya bireysel sohbetlerden gelen fotoğrafları galeriye kaydetmemek için ise ilk önce “Sohbetler” bölümüne geliniz.
  • Ardından kaydetme özelliğini kapatmak istediğiniz grup adına ya da kişi ismine dokununuz.
  • Sonrasında “Medya görünürlüğü" > "Hayır" > "Tamam” adımlarını takip ederek, galeriye kaydetme özelliğini pasif hâle getirebilirsiniz.
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