Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın

Avusturya, Afganistan, Pakistan, Rusya gibi ülkelerin de maruz kaldığı saldırının jeopolitik amaçla gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Saldırı Türkiye'ye sıçradı!

1 / 15 Haritada gösterilen ülkelerden en son kurban Türkiye oldu; Whatsapp'ta hızla yayılan tehlikeyi uzmanlar ortaya çıkardı.

2 / 15 2017 yılında keşfedilen ve nispeten yeni bir tehdit olan ve özellikle Whatsapp üzerinden yayılan Muddy Water, ilk olarak Irak ve Suudi Arabistan’daki kamu kurumlarına saldırırken tespit edilmişti.

3 / 15 Güvenlik uzmanları bu yılın başlarında tehdidin çok daha geniş bir coğrafyayı hedef alan oltalama mesajlarıyla yayılmaya çalıştığını keşfetti.

4 / 15 Oltalama mesajlarının içeriği özellikle kamu ve askeri kurumların, telekom şirketlerinin ve eğitim kurumlarının hedeflendiğini gösteriyor.

5 / 15 Söz konusu e-posta mesajları MS Office 97-2003 dosyalarını ekinde barındırıyor ve kullanıcıları makroları aktif hale getirmeye zorluyor. Hemen arkasından bulaşma gerçekleşiyor.

6 / 15 Saldırganların kullandıkları PowerShell, VBS, VBA, Python ve C# scriptleri, RAT (Remote Access Trojans – Uzaktan Erişimli Truva Atı) ve diğer araçlara dair analizler sürüyor.

7 / 15 Enfeksiyon gerçekleştiğinde zararlı yazılım, beraberindeki listede yer alan internet adreslerinden birini seçerek komuta merkeziyle iletişime geçiyor.

8 / 15 Sistemde güvenlik yazılımı olduğunu algılarsa bir dizi script çalıştırıyor ve son bir PowerShell paketiyle sistemde suistimale açık bir arka kapı bırakıyor.

9 / 15 Gerçek MS dosyaları kullanması nedeniyle kara listelerden kolayca sıyrılan tehdit, beraberindeki PowerShell koduyla makro uyarılarını ve korumalı görünüm seçeneklerini devre dışı bırakabiliyor.

10 / 15 Böylece takip eden saldırılara karşı sistemi korumasız hale getiriyor. Bu nedenle güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Office dosyalarını asla açmayın.

11 / 15 Tehdidin şimdiye dek tespit edilen hedefleri arasında Türkiye, Ürdün, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mali, Avusturya, Rusya, İran ve Bahreyn yer alıyor.

12 / 15 Muddy Water operasyonunun arkasında kim olduğu net olmamakla birlikte, kullanılan saldırı teknikleri jeopolitik bir amaç için saldırıların gerçekleştirildiğine dair ipuçları veriyor.

13 / 15 Yine kullanılan kodlar araştırmacıları yanıltmayı hedefleyen unsurlar barındırıyor. Örneğin kodlarda Çince yazılar, Leo, PooPak, Vendetta ve Turk gibi isimler geçiyor.

14 / 15 Kaspersky güvenlik uzmanı Amin Hasbini büyüyen tehlikeyle ilgili şu sözleri kaydetti: “Geçtiğimiz yıl Muddy Water grubunun pek çok saldırıya imza attığını ve tekniklerini sürekli geliştirdiklerini gördük. Grup çağdaş güvenlik önlemlerini atlatmak için aktif bir geliştirici takımına sahip.