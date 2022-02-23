WhatsApp'tan geri vites! iOS kullanıcıları şikayet etti, o özelliği geri getirdi

WhatsApp, düzenli olarak yeni özellikler ve güncellemeler sunuyor. Son zamanlarda şirket, yeni özellikler konusunda dikkat çeken adımlar atıyor. Ancak iOS için WhatsApp'ın önceki beta güncellemesinden kaldırılan bir özellik, son zamanların en dikkat çeken konuları arasında.

WHATSAPP KULLANICILARI ŞİKAYET ETMİŞTİ

WhatsApp, iOS için WhatsApp beta 22.4.0.72 sürümünde, kamera arayüzünde ortaya çıkan ve fotoğraflara ve videolara hızlı bir şekilde erişilmesini sağlayan kaydırılabilir medya çubuğunu kaldırmıştı. Çubuk, film rulonuza yakın zamanda kaydettiğiniz görüntüleri ve videoları hızlı bir şekilde göndermeyi sağladığı için kullanıcılar tarafından çok kullanışlı olarak görülüyordu. Hatta bazı kullanıcılar, WhatsApp'ın medya çubuğunu kaldırdığı bu güncellemeden sonra, fotoğraf ve video göndermek için daha fazla işlem yapılması gerektiğinden şikayet etmişti. Bu şikayetler dikkate alınmış olacak ki WhatsApp kararından dönüyor.

WHATSAPP'TAKİ MEDYA ÇUBUĞU GERİ GELDİ

WABetaInfo tarafından hazırlanan bir rapora göre, WhatsApp, en son iOS beta sürümü 22.5.0.71'de medya çubuğu özelliğini geri getirdi. Aşağıdaki ekran görüntüsünde eski ve yeni halinin nasıl göründüğü görebilirsiniz.

Medya çubuğu şimdilik iOS için WhatsApp beta 22.5.0.71 sürümünde test ediliyor. Çubuk, belirli iOS beta test kullanıcıları tarafından tekrar kullanılabilir.

