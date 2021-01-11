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WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili çifte standart

11.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili çifte standart

Gündeme bomba gibi düşen WhatsApp çifte standart uygulaması yeni tartışmaların kapısını araladı. Facebook sözleşmesi ile ilgili bakın nasıl bir haksızlık yapılacak?

Dünyanın en tartışmalı uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp, çifte standart uygulayacak. Avrupa'daki kullanıcılar ile Türkiye'deki kullanıcılar Facebook ile veri paylaşımı konusunda ne yazık ki aynı muameleyi görmeyecek. Peki Facebook nasıl bir karar aldı da böyle bir sonuca neden oldu? Hatırlayacağınız üzere Facebook şirketi, bazı verilerin kendisi ile paylaşılacağını söylemişti.

Buna göre WhatsApp kullanıcıları aynı zamanda Facebook ile bazı verilerini paylaşacak. Üstelik yaşananlar bununla da kalmadı. Yepyeni bir tartışma daha başladı.

WhatsApp ile alakalı verilen veri paylaşım kararı, sert tartışmaların fitilini ateşledi. Buna göre WhatsApp, sadece ''AB ülkelerinde'' veri paylaşımı yapmayacak. Şirket 8 Şubat 2021’de gizlilik sözleşmesini onaylayanların bazı verilerini ise Facebook ve Facebook'a bağlı şirketler ile paylaşacak.

AVRUPA ÜLKELERİNİ KAPSAMIYOR

Avrupa ülkelerindeki WhatsApp kullanıcılarından böyle bir şey istenmeyecek. Yani Avrupalılar verilerini Facebook ile paylaşmayacak. Fakat Türkiye’deki kullanıcılar verilerini Facebook şirketi ile paylaşacak. Bu durum çifte standarta neden olacak. Peki WhatsApp kullanıcıları hangi verilerini Facebook ile paylaşacak?

Hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri Facebook tarafından alınabilecek ve işlenecek. Ayrıca şirketin tüm konum verilerinize ulaşma imkanı da olacak.

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Almanya, Andorra, Avusturya, Azorlar, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası, Guadeloupe, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanarya Adaları, Kıbrıs gibi ülkelerde WhatsApp kullanıcıları veri paylaşımı yapmayacak. Bu çifte standart, daha şimdiden çok büyük tartışmalara neden oldu bile. Peki siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum ama varsa direk silerim

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