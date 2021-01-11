WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili çifte standart

Dünyanın en tartışmalı uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp, çifte standart uygulayacak. Avrupa'daki kullanıcılar ile Türkiye'deki kullanıcılar Facebook ile veri paylaşımı konusunda ne yazık ki aynı muameleyi görmeyecek. Peki Facebook nasıl bir karar aldı da böyle bir sonuca neden oldu? Hatırlayacağınız üzere Facebook şirketi, bazı verilerin kendisi ile paylaşılacağını söylemişti.

Buna göre WhatsApp kullanıcıları aynı zamanda Facebook ile bazı verilerini paylaşacak. Üstelik yaşananlar bununla da kalmadı. Yepyeni bir tartışma daha başladı.

WhatsApp ile alakalı verilen veri paylaşım kararı, sert tartışmaların fitilini ateşledi. Buna göre WhatsApp, sadece ''AB ülkelerinde'' veri paylaşımı yapmayacak. Şirket 8 Şubat 2021’de gizlilik sözleşmesini onaylayanların bazı verilerini ise Facebook ve Facebook'a bağlı şirketler ile paylaşacak.

AVRUPA ÜLKELERİNİ KAPSAMIYOR

Avrupa ülkelerindeki WhatsApp kullanıcılarından böyle bir şey istenmeyecek. Yani Avrupalılar verilerini Facebook ile paylaşmayacak. Fakat Türkiye’deki kullanıcılar verilerini Facebook şirketi ile paylaşacak. Bu durum çifte standarta neden olacak. Peki WhatsApp kullanıcıları hangi verilerini Facebook ile paylaşacak?