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  4. WhatsApp’tan haber gelmeyince evine girdiler: Kapının arkasındaki acı gerçek ortaya çıktı!

WhatsApp’tan haber gelmeyince evine girdiler: Kapının arkasındaki acı gerçek ortaya çıktı!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.01.2025 09:54
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Herkesi tedirgin eden sessizlik sonunda korkulan tabloyu ortaya çıkardı. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Belarus vatandaşı Siarhei Budnik’ten bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek Budnik’in evine gitti. Gördükleri manzara dehşet vericiydi...

WhatsApp’tan haber gelmeyince evine girdiler: Kapının arkasındaki acı gerçek ortaya çıktı!

Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 512 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir arkadaşlarının ve yurt dışında bulunan eşinin WhatsApp gruplarından mesajlarına cevap vermeyen Belarus vatandaşı Siarhei Budnik’i (54) merak eden arkadaşları şahsın ikametine geldi. Kapıyı çalan ancak cevap alamayan arkadaşları yedek anahtar ile ikamete girdiklerinde Budnik’i odada koltuk üzerinde hareketsiz ve kanlar içerisinde buldu.

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EN SON 1 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLER

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Belarus vatandaşı Siarhei Budnik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Siroz hastası olan Budnik ile arkadaşlarının en son 12 Ocak tarihinde görüştüğü öğrenilirken savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Siarhei Budnik’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

wp

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
antalya Muratpaşa ölü ölü bulundu
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