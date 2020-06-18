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WhatsApp'tan ilham aldı: Zoom artık herkes için uçtan uca şifreleniyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 10:27 | Son Güncelleme

Zoom, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğini sadece ücretli üyelerine getirmeyi planlıyordu. Fakat gelen bilgilere göre Zoom'un bu planı değişti.

WhatsApp'tan ilham aldı: Zoom artık herkes için uçtan uca şifreleniyor!

Zoom son aylarda adını sıklıkla duyurdu. Uygulama bunu ise bir nevi koronavirüs salgınına borçlu. Koronavirüs salgını nedeniyle insanların toplantılarını, etkinliklerini hatta ve hatta doğum günü partilerini Zoom üzerinden yapması uygulamanın kullanımını oldukça artırdı. Bu durum raporlara da yansıdı ve sadece birkaç ay içerisinde görüntülü konuşma uygulaması kullanıcı sayısını 10 milyondan 300 milyona kadar çıkardı. Ancak her şey Zoom'un istediği gibi toz pembe gitmedi. Zoom'un güvenlik zaafiyetleri ve yapılan saldırılar nedeniyle Zoom'a güven oldukça sarsıldı. Zoom ise bu durum için bazı güvenlik çözümleri getireceğini açıkladı. Bunlardan biri de uçtan uca şifreleme özelliğiydi. Fakat Zoom burada bir ayrım yapmak isteyince ortalık deyim yerindeyse karıştı.Zoom, uçtan uca şifreleme özelliğini sadece ücretli üyelere sunacağını açıklamıştı. Zoom ise bu kararını yeniden gözden geçirmeye karar verdi.

ZOOM'DAN YENİ UÇTAN UCA ŞİFRELEME KARARI

Zoom'un kararına göre uçtan uca şifreleme özelliği tüm Zoom kullanıcılarına sunulacak. Yani diğer bir deyişle sadece ücretli üyeler değil, ücretsiz üyeler de uçtan uca şifreleme özelliğini kullanabilecek.

Zoom uçtan uca şifreleme

GİZLİLİK KORUNACAK

WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğini uygulamasına getirecek olan Zoom, böylece kişilerin gizliliğin korunmasını sağlayacak. Siber korsanlar ve hatta Zoom dahi Zoom konuşmalarını görüntüleyemeyecek. Zoom'un yeni özelliğini yakın bir zamanda tüm hesaplarda faaliyete geçirmesi bekleniyor.

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